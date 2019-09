The Foreigner, il film con Jackie Chan: trama, cast e streaming

The Foreigner, il film con Jackie Chan: dalla trama al cast, allo streaming

The Foreigner è un film del 2017 diretto da Martin Campbell (Lanterna Verde, La maschera di Zorro) che vede la partecipazione di un volto iconico del cinema: stiamo parlando di Jackie Chan, uno degli attori più famosi al mondo per gli action movie orientali, noto per il suo particolare stile di combattimento che fonde le arti marziali cinesi alla mimica tipica del cinema muto.

The Foreigner è l’adattamento cinematografico del romanzo The Chinaman, scritto da Stephen Leather e pubblicato nel 1992.

Vediamo di seguito di cosa parla la trama, chi c’è nel cast e dove vedere il film in tv e in streaming.

The Foreigner, la trama del film

Il mite Quan, dopo che sua figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, decide di abbandonare il ristorante di origine vietnamita di cui è proprietario per tornare alle origini, quando era un membro delle forze speciali, e si mette sulle tracce degli assassini. Il Governo Britannico decide di non perseguire giustizia, così l’uomo sceglie di farsela da solo e la sete di vendetta lo porterà a diventare a sua volta un terrorista.

The Foreigner, chi fa parte del cast?

Come abbiamo già anticipato ad apertura pezzo, protagonista indiscusso di questo action movie è Jackie Chan, l’attore premio Oscar che si cala in un ruolo insolito per questo film. Al suo fianco vediamo uno dei James Bond più apprezzati nella storia di 007: Pierce Brosnan qui interpreta l’antagonista Liam Hennessy.

Di seguito ecco chi fa parte del cast di The Foreigner:

Jackie Chan: Quan

Pierce Brosnan: Liam Hennessy

Katie Leung: Fan

Manolo Cardona: Pedro Lopez

Liu Tao: Keyi Lan

Michael McElhatton: Jim Kavanagh

Rory Fleck-Byrne: Sean Morrison

The Foreigner, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere The Foreigner? Il film viene mandato in onda da Italia 1 lunedì 16 settembre 2019 alle ore 21.20. Chi è interessato a seguire una nuova avventura di Jackie Chan può trovarlo al sesto canale del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che consente di seguire in diretta tutti i contenuti in onda in televisione: tutto quello che dovete fare è iscrivervi.

