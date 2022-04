The Band: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Band, il programma che va in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti? Si tratta di un format che valorizza la musica, organizzando una gara tra gruppi provenienti da tutta Italia. Il palco in questo caso non è quello di uno studio televisivo, ma di un teatro, il Verdi di Montecatini Terme, in Toscana. Il format, condotto da Carlo Conti, è composto da quattro puntate: la prima va in onda sul primo canale di Viale Mazzini venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:25. Di seguito riportiamo la programmazione completa di The Band, che potrebbe subire variazioni:

Prima puntata, venerdì 22 aprile 2022

Seconda puntata, venerdì 29 aprile 2022

Terza puntata, venerdì 7 maggio 2022

Quarta puntata, venerdì 14 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Band? Il programma condotto da Carlo Conti parte alle ore 21:25 su Rai 1 e terminerà la messa in onda intorno alle 00:00, quando è previsto il TG1 Sera. Per questo, ogni puntata dovrebbe durare all’incirca due ore e mezza.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo visto da quante puntate è composto The Band e qual è la durata della messa in onda, possiamo invece focalizzarci su dove vedere in diretta TV e live streaming il programma musicale. Come già anticipato, si tratta di un format in onda su Rai 1. Per questo è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD o tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa il live streaming, The Band è accessibile tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire la messa in onda via desktop e via app.