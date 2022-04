The Band: i coach del talent di Rai 1

Chi sono i coach e i tutor di The Band, il nuovo programma musicale in onda su Rai 1? Il talent show approda in prima serata sul primo canale di Viale Mazzini a partire da venerdì 22 aprile 2022 e in gara vede otto band, ad ognuna delle quali è affidato un coach/tutor. Alla conduzione, in diretta da Montecatini Terme, vi è Carlo Conti, che torna in prima serata su Rai 1 con un nuovo esperimento. L’obiettivo del programma, oltre a esaltare la musica, è quello di regalare un nuovo stimolo per la ripartenza della musica dal vivo, danneggiata dal Covid-19. Anche per questo la location scelta è simbolica, poiché il tutto si svolge presso il teatro Verdi di Montecatini Terme, che ha una grande tradizione musicale alle spalle. Ma chi sono i coach di The Band? Scopriamo insieme i loro nomi.

I coach e i tutor

Il programma condotto da Carlo Conti vede in gara otto band, anche se nel corso della prima puntata sul palco salirà il doppio, ovvero 16. Ma soltanto in otto potranno poi partecipare alla gara, anche perché ad ogni band verrà assegnato un coach – o tutor – il cui obiettivo è seguirli durante l’intera durata del programma. Responsabilità del coach è quindi accompagnare la band in gara, dispensando consigli e scegliere i brani più indicati da portare sul palcoscenico. Ogni tutor inoltre è scelto anche come giudice di The Band. Dovrà quindi votare le esibizioni delle altre sette band, ma non potrà fare lo stesso con la propria. Scopriamo chi sono gli otto coach scelti da Carlo Conti:

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera

Federico Zampaglione

Marco Masini

Francesco Sarcina

Rocco Tanica

Enrico Nigiotti

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i coach/tutor di The Band, vi spieghiamo dove vedere il programma con Carlo Conti in diretta TV e live streaming. Il talent show, come già anticipato, va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1, 501 per la versione HD e 101 per Sky. Chi invece vuole seguire la trasmissione in live streaming può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito della Rai che consente di seguire i programmi anche via desktop o app.