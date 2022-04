A che ora inizia The Band: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia The Band, il nuovo programma musicale condotto da Carlo Conti? Si tratta di un format straniero adattato alla TV italiana che parte venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:25 sul primo canale di Viale Mazzini. Sono previste in totale quattro puntate, durante le quali otto band provenienti da tutta Italia avranno l’opportunità di sfidarsi sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme. In palio non vi è un premio in denaro né il contratto discografico, ma semplicemente il titolo di Band dell’Anno. L’obiettivo del talent è quello di rilanciare la musica dal vivo, un settore fortemente penalizzato da questi due anni di pandemia. In gara ci saranno otto band, seguite da otto coach, esponenti del mondo musicale italiano. Inoltre Carlo Conti ha scelto una super giuria che li affiancherà, composta da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa che potrebbe subire variazioni a seconda degli imprevisti di giornata:

Prima puntata, venerdì 22 aprile 2022

Seconda puntata, venerdì 29 aprile 2022

Terza puntata, venerdì 7 maggio 2022

Quarta puntata, venerdì 14 maggio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Band? La messa in onda del programma parte alle ore 21:25, come già anticipato, e arriva su Rai 1. Dovrebbe terminare poco prima delle 00:00, lasciando spazio al TG1 Sera. Per questo ogni puntata dovrebbe durare circa due ore e mezza.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto a che ora inizia The Band, vi spieghiamo dove vedere il programma con Carlo Conti in diretta TV e live streaming. Il talent show, come già anticipato, va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1, 501 per la versione HD e 101 per Sky. Chi invece vuole seguire la trasmissione in live streaming può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito della Rai che consente di seguire i programmi anche via desktop o app.