È ufficialmente iniziato il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip 2019, il docu-reality di Canale 5 nella sua versione con personaggi famosi, giunta alla seconda edizione. Tanta attesa e curiosità per questo nuovo appuntamento, condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi. Come sempre, la prima puntata è servita soprattutto per conoscere il cast e i concorrenti di questa nuova edizione.

Anche quest’anno abbiamo sei coppie che si sono messe in gioco per testare l’unione della loro coppia: trascorreranno 21 giorni divisi in due villaggi diversi, al cui interno si trovano numerosi tentatori e tentatrici. Alla fine di questo percorso dovranno decidere se uscire insieme o lasciarsi per sempre.

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 9 settembre 2019 di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 prima puntata | Riassunto

Inizialmente sono state presentate tutte le sei coppie che partecipano a questa edizione. Si tratta di Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu, l’attore del film Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de “L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con Sharon Macri, infine la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Per i fidanzati e le fidanzate è il momento di conoscere i tentatori e le tentatrici, e poi dividersi nei rispettivi villaggi. Dopo i primi giorni di convivenza, arriva l’immancabile momento dei falò. Tra le fidanzate, Alessia Marcuzzi ha dei video soprattutto per Nathaly Caldonazzo, il cui fidanzato Andrea Ippoliti sembra già essersi avvicinato parecchio alla single Zoe Mallucci. In particolare Andrea dice a Zoe “Se facciamo un figlio ci nasce con gli occhi verdi”. Nathaly ovviamente non la prende bene, ma al suo fianco ha la sua amica Anna Pettinelli.

Veniamo al primo falò per i fidanzati andato in onda durante la prima puntata di Temptation Island Vip. Pago vede la sua Serena molto vicina al tentatore Alessandro Graziani: i due si baciano sulle guance e si accarezzano la mano. In più occasioni inoltre lei si è definita “ufficialmente single”. I due fanno anche un’esterna a cavallo con tanto di picnic romantico.

La ragazza inoltre ha fatto intendere che all’interno della coppia non ci sia più passione e attrazione fisica. Pago, disperato, scoppia a piangere.

Il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi vede la sua fidanzata Chiara Esposito lamentarsi perché lui non la lascia vestirsi come vuole o fumare. Andrea Ippoliti vede un video di Nathaly in cui lei si lamenta perché non la lascia vivere e fare le cose che vorrebbe. Inoltre balla in maniera sensuale con il single Fabrizio.

Damiano, detto Er Faina, vede la sua fidanzata Sharon ballare e scherzare con diversi tentatori, tra cui Ricky, Jack e Valerio. In un altro video la ragazza riceve dei fiori sul letto ma non sa chi glieli ha regalati. Er Faina reagisce male a questi video e chiede un falò di confronto immediato.

La scena più bella della prima puntata di Temptation Island Vip si ha quando Ciro Petrone cerca di scappare verso l’altro villaggio per raggiungere la sua fidanzata Federica.. Si assiste così a una corsa disperara, con gli operatori e i tecnici della trasmissione che provano a inseguirlo.

Per aver violato il regolamento, la coppia viene eliminata.

