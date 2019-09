Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni della seconda puntata di stasera 16 settembre

Questa sera, lunedì 16 settembre 2019, torna l’appuntamento con Temptation Island Vip: quali sono le anticipazioni di questa seconda puntata? Sono trascorsi appena sette giorni dall’inizio del programma e i colpi di scena sono stati tanti, tra coppie che hanno deciso di abbandonare lo show a new entry.

Il reality show, per l’edizione vip, è condotto da Alessia Marcuzzi e già dalla prima puntata, andata in onda lunedì 9 settembre, abbiamo visto una coppia eliminata: Ciro Petrone e la sua bella Federica hanno dovuto abbandonare il resort a causa del comportamento scorretto del ragazzo.

Ma cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island Vip? Vediamo di seguito le anticipazioni.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Seconda puntata

Ciro e Federica hanno dovuto abbandonare il programma, così la produzione di Temptation Island Vip si è subito messa all’opera per sostituirli con due nuovi partecipanti. In arrivo sui piccoli schermi di Canale 5 i già chiacchierati Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. Già la scorsa settimana circolavano voci su un loro possibile coinvolgimento all’interno del programma e, con l’arrivo della seconda puntata, ecco finalmente la conferma.

La seconda puntata vedrà arrivare i primi problemi anche per Simone Bonaccorsi, il 24enne conosciuto come Mister Italia che avrebbe un grosso scheletro nell’armadio che potrebbe ferire la sua fidanzata, la professoressa de L’eredità Chiara Esposito. Durante il falò all’interno del pinnettu, Simone vedrà un video dove Chiara e uno dei tentatori sono in rapporti confidenziali. Sul conto di Simone, però, circolano alcuni voci d’infedeltà denunciate dall’influencer napoletana Deianira Marzano, secondo la quale una ragazza si sarebbe fatta avanti e avrebbe annunciato la sua relazione con Simone mentre era fidanzato con Chiara, qualche mese prima dall’ingresso a Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni, il confronto tra Er Faina e Sharon

Un altro colpo di scena di questa seconda puntata di Temptation Island Vip riguarda Damiano Coccia, detto Er Faina, che durante la prima puntata aveva chiesto alla Marcuzzi di avere un confronto con Sharon, la sua fidanzata, dopo aver visto un video in cui la ragazza confidava a un tentatore le sue insicurezze sentimentali.

Non è chiaro se Er Faina abbia abbandonato il programma: dal video pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island Vip, pare che manchi soltanto lui all’appello durante il momento di raccolta dei fidanzati per ammirare le malefatte delle proprie fidanzate.

Tra le coppie in crisi c’è anche quella composta da Anna Pettinetti e Stefano Macchi: una storia partita come la più solida e che invece si è incrinata già nel corso della scorsa puntata. In un primo momento, nessuno dei due ha avvertito una certa tristezza all’idea di essere lontani ma, con il passare dei giorni, la speaker radiofonica si è lasciata andare a un pianto sentito a causa della vicinanza di Stefano con una delle tentatrici: ed ecco come 15 anni di differenza iniziano a farsi sentire, perché Stefano potrebbe avere tutte le intenzioni di approfondire la conoscenza della tentatrice Cecilia Zagarrigo.

Inoltre, Andrea Ippoliti potrebbe sorprendere la sua bella Nathaly Caldonazzo. Il commerciante romano è stato immortalato in compagnia di Zoe, una delle single tentatrici, e i video pubblicati sul canale ufficiale di Temptation Island l’hanno visto dirigersi nella casa delle ragazze dove non sono presenti telecamere. Cosa vorrà dire?

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni: chi sono i nuovi arrivi?

Ma chi sostituirà Ciro e Federica? Qual è la nuova coppia che si unirà alle altre del programma? Qualcuno già da tempo aveva menzionato l’attore Alex Belli e Delia Duran, una voce prontamente smentita ma che invece adesso potrebbe essere più solida che mai, anche per risollevare gli ascolti del programma, che hanno lasciato un po’ a desiderare dalla prima puntata.

Le ragazze single di Temptation Island Vip 2019 sono: Fede Spano, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun.

Per quanto riguarda i tentatori abbiamo: Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef e Riccardo Colucci.

Appuntamento dunque stasera, 16 settembre 2019, dalle 21.25 su Canale 5 con la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019.