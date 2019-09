Tale e Quale Show 2019, il programma di Carlo Conti torna su Rai 1

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, la nona che approda in prima serata su Rai 1 ancora una volta con la conduzione di Carlo Conti.

Il programma nasce grazie alla collaborazione con Endemol Shine Italy e parte venerdì 13 settembre 2019 per un totale di nove puntate, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tale e Quale Show è l’adattamento italiano del talent spagnolo “Tu cara me suena” ed è andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia della Rai nel 2012.

Anche quest’anno, per la nona edizione, ci saranno dodici concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo che animeranno il palcoscenico di Tale e Quale Show.

Il programma è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis, mentre la musica è curata dal maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti;la regia è di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2019, il format del programma: come funziona

Come funziona Tale e Quale Show? Il talent di Rai 1 prevede una gara tra dodici vip (in principio erano otto), suddivisi in numeri pari tra uomini e donne. Al termine della puntata, il voto spetta alla giuria che ogni sera assegnerà un voto diverso a ciascun concorrente.

Ogni partecipante è chiamato poi a dare cinque punti a un avversario (o a se stesso) che andranno a sommarsi al punteggio concesso dalla giuria.

Da qui si determina la classifica settimanale: a ogni nuova puntata, si riparte dai punti accumulati nella gara precedente per poi arrivare all’ultima puntata dove verrà decretato il vincitore in base alla classifica finale.

Anche quest’anno, il programma non prevede alcuna eliminazione. Grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni puntata sarà decretato il vincitore della serata e sarà stilata una classifica parziale che porterà alla scelta del vincitore finale.

Chi sceglie chi deve imitare chi? Il compito spetta all’immancabile “slot machine” responsabile degli abbinamenti tra artisti e personaggi da interpretare.

Tale e Quale Show 2019, i concorrenti dell’edizione 2019

Il talent show di Rai 1 prevede dodici concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo che si cimentano in performance impossibili, imitando i grandi della musica nazionale e internazionale. Quest’anno, però, i concorrenti saranno 13.

Le esibizioni sono in diretta e rigorosamente dal vivo; ogni concorrente potrà contare sul supporto di professionisti come stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach: quest’ultima figura lavorerà a stretto contatto con i cantanti per renderli il più possibile simili alle star che dovranno rappresentare.

Il vincitore dell’edizione 2018 è stato Antonio Mezzancella, chi raccoglierà il testimone?

Quest’anno vedremo sfidarsi i seguenti concorrenti sul palcoscenico:

Tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2019

Tra le novità di quest’anno tra i concorrenti spunta la coppia di comici Gigi e Ross che però gareggia come unico concorrente. “Quest’anno i protagonisti saranno tredici, perché uno di loro è formato dalla coppia di Gigi e Ross, ma prenderanno un voto soltanto non due”, ha spiegato Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2019, la giuria e i vocal coach

Tale e Quale Show per l’edizione 2019 può contare su tre giudici che rappresentano in pieno la televisione italiana: simpatia e professionalità è il grande mix che propone Rai 1 in prima serata e parte con la storica figura di Loretta Goggi, presente dalla prima edizione del talent show.

Al suo fianco già dalla precedente edizione, vediamo Giorgio Panariello, uno degli showman più apprezzati dal pubblico, e Vincenzo Salemme, grande protagonista del teatro e del cinema italiano.

Chi saranno invece i vocal coach di questa edizione? I concorrenti saranno affiancati nel corso delle settimane da Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Tale e Quale Show 2019, il conduttore è sempre Carlo Conti

Anche quest’anno Carlo Conti si riconferma al timone del talent show. Intervistato da La Repubblica, il conduttore ha dichiarato che si tratta di “un programma che è entrato nelle abitudini degli italiani, grazie al cielo. Il pubblico lo aspetta, speriamo di non deluderlo e di offrire un’altra edizione esaltante, divertente e interessante come nelle passate stagioni”.

Riguardo l’esperienza come conduttore, Carlo Conti ha ammesso che “Mi diverte molto perché c’è tanto lavoro, soprattutto quello che non si vede in onda. Quello per capire, insieme ai coach, quali personaggi i protagonisti possono fare e quali no. Spesso si cambia in corsa, e questa parte autorale mi piace molto. È fondamentalmente un programma musicale e io nasco come dj: qui mi sono tolto delle soddisfazioni che con l’altro mio programma I migliori anni non sono riuscito a togliermi: ospitare Barry White piuttosto che Donna Summer. E puoi passare dagli Europe a Maria Callas, da Pavarotti a Little Tony, dal bianco e nero di Edith Piaf a Lady Gaga. Questo ti permette anche di accontentare tanti gusti diversi”.

Secondo quanto riportato da Leggo, il conduttore di Tale e Quale Show spera che “il programma sia “tale e quale” agli altri anni e che riesca cioè a mettere davanti alla tv tutta la famiglia. La nostra parola d’ordine è divertire e non finire tardi, entro la mezzanotte, anche a scapito di uno 0,5% di share in meno. Ci sembra una forma di rispetto, visto che ci seguono anche i bambini”.

Tale e Quale Show 2019, dove vedere il programma in tv e streaming

Ma dove vedere tale e Quale Show? Il programma va in onda da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo canale del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece ha interesse a seguire la diretta streaming del talent show può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che carica i contenuti della Rai in diretta streaming. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi selezionare il programma che v’interessa.

Se questa sera siete indaffarati e non potete seguire il programma in streaming neanche da smartphone, pc o tablet, potete sempre recuperare la puntata di Tale e Quale Show in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019