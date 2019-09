Tale e Quale Show 2019, dove vedere in tv e streaming il talent show

Torna Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti che vede i concorrenti calzare (letteralmente) le vesti dei big del mondo dello spettacolo. Quello che convincerà di più e dimostrerà di essere il più verosimile tra gli sfidanti otterrà il punteggio maggiore, assicurato da una giuria in studio e dal voto che gli stessi concorrenti potranno assegnare tra loro.

Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è stato scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. e musiche sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Regia di Maurizio Pagnussat.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Dagli studi di Fabrizio Frizzi a Roma, Tale e Quale Show 2019 va in onda in diretta e vedrà sul palcoscenico 13 concorrenti quest’anno: Flora Canto, Sara Facciolini, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Gigi e Ross, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Agostino Penna e David Pratelli.

Tale e Quale Show 2019, dove vedere il programma in tv

Chi vuole seguire Tale e Quale Show in televisione dovrà appuntarsi questa data: da venerdì 13 settembre 2019 parte la nona edizione del programma che va in onda in prima serata, ore 21:25, su Rai 1.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento Sky può sintonizzarsi al tasto 101 del decoder.

Tale e Quale Show 2019, dove vedere il programma in streaming

Chi vuole seguire Tale e Quale Show in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che permette di seguire i programmi della Rai tramite smartphone, tablet e pc.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite e-mail o Facebook (è tutto gratuito), dopodiché selezionare il programma di vostro interesse e seguirlo in diretta.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Chi invece è impegnato tutti i venerdì della messa in onda, potrà recuperare le puntate di Tale e Quale Show anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.