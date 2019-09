Tale e Quale Show 2019, chi sono i concorrenti della nona edizione

Il programma dei cantanti che imitano altri cantanti torna su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini fa spazio alla nona edizione di Tale e Quale Show, la cui conduzione ancora una volta è assegnata a Carlo Conti. Per l’edizione 2019 arriva qualche cambiamento, in particolare riguardo il cast dei concorrenti che si arricchisce di un membro.

Dalla prima edizione, il format del programma ha subito diverse variazioni: in principio, i concorrenti in gara erano otto, poi sono diventati dieci e man mano hanno adottato la forma stabile (dal 2014) dei 12.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Quest’anno, con grande sorpresa, il numero cresce e fa posto a un altro, anche se poi, nel conteggio finale, vale soltanto a metà.

Vediamo cosa c’è da sapere sui concorrenti della nona edizione di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2019, tutti i concorrenti in gara: quest’anno 13

Sono tredici concorrenti quest’anno, anche se due ne valgono uno perché fanno coppia. La nona edizione di Tale e Quale Show può contare su volti più o meno conosciuti del mondo dello spettacolo italiano.

Vedremo le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini salire sul palcoscenico pronte a imitare un personaggio famoso del mondo dello spettacolo. Flora Canto è un ex tronista di Uomini e Donne nonché attrice che ha rubato il cuore di Enrico Brignano, con il quale ha avuto una bambina. La Fcciolini invece è conosciuta per essere una ex professoressa del programma L’eredità.

Dopo L’Isola dei Famosi, Eva Grimaldi ha voluto cimentarsi in una nuova esperienza televisiva e lo farà cantando.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Esperte del settore sono invece Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa che ha partecipato anche a Ora o mai più, e Lidia Schillaci, conosciuta dagli appassionati di Ballando con le stelle.

Sul palco di Tale e Quale Show quest’anno vedremo per la prima volta i comici Gigi e Ross, nome d’arte per Luigi Esposito e Rosario Morra, volti amati e lanciati dal programma Made in Sud che partecipano al programma di Rai 1 come un’unica entità. Infatti il loro sarà un voto unico.

E ancora, tra i concorrenti di quest’edizione, vediamo Davide De Marinis, cantautore italiano il cui più grande successo è stato “Troppo bella”, la compositrice Tiziana Rivale la cui carriera è partita in giovanissima età (11 anni).

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019

Anche Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne e anche ex di Cecilia Rodriguez, partecipa al talent show condotto da Carlo Conti, così come l’attore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna e l’imitatore David Pratelli.

Tale e Quale Show 2019 parte venerdì 13 settembre 2019 per un numero massimo di nove puntate. Per non perdervi la prima, sintonizzatevi alle ore 21:25 su Rai 1.