Tale e quale show 2019, il cast della nuova edizione in onda su Rai 1: giudici, concorrenti e vocal coach

TALE E QUALE SHOW 2019 CAST – Parte una nuova edizione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti e basato sulle imitazioni. La nona edizione parte venerdì 13 settembre 2019 a partire dalle 21.25 su Rai 1. Come sempre a suscitare curiosità nel pubblico è il cast di concorrenti che si cimenteranno cantando dal vivo, vestendo i panni di cantanti e personaggi dello spettacolo italiani e internazionali.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Altro elemento fondamentale è dato dalla giuria, composta quest’anno dalla veterana Loretta Goggi, accompagnata da Christian De Sica e Vincenzo Salemme. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cast di Tale e Quale show 2019.

La nona edizione di Tale e Quale Show vede in tutto 12 concorrenti nel cast e come sempre non sono previste eliminazioni. In tutto in questa edizione ci sono in realtà 13 partecipanti, ma Gigi e Ross contano come un unico concorrente. Al termine della puntata, il voto spetta alla giuria che ogni sera assegnerà un voto diverso a ciascun concorrente.

Tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2019

Tale e quale show 2019 cast | I concorrenti

Ecco l’elenco di tutti i concorrenti che compongono il cast di Tale e quale show 2019:

Tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2019

Come ha spiegato Carlo Conti presentando il cast di questa edizione di Tale e quale show 2019: “Quest’anno i protagonisti saranno tredici, perché uno di loro è formato dalla coppia di Gigi e Ross, ma prenderanno un voto soltanto non due”. I giudici sono Loretta Goggi, Christian De Sica e Vincenzo Salemme.

Chi saranno invece i vocal coach di questa edizione? I concorrenti saranno affiancati nel corso delle settimane da Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Un cast dunque molto ricco e variegato quello di Tale e quale show 2019, con personaggi già famosi e altri meno. Tra i più interessanti citiamo l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, il modello Francesco Monte, i comici Gigi e Ross, l’imitatore David Pratelli.

Appuntamento dunque con la nona edizione di Tale e quale show 2019 dal 13 settembre alle 21.25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019