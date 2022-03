A che ora inizia Studio Battaglia: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Studio Battaglia, la nuova fiction con Lunetta Savino in onda su Rai 1 il martedì sera? La messa in onda di ogni puntata sarà dalle ore 21,25 alle ore 23,25. Ogni episodio avrà una durata di circa 2 ore (pubblicità incluse). Quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 15 marzo 2022; l’ultima martedì 5 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 15 marzo 2022, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 22 marzo 2022, ore 21,25

Terza puntata: martedì 29 marzo 2022, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 5 aprile 2022, ore 21,25

La fiction è diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Studio Battaglia, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.