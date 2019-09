Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino: “Conduttore? Non amo etichette”

Riparte lo spettacolo di Stasera tutto è possibile: lunedì 16 settembre 2019, su Rai 2, il celebre show torna con la nuova edizione e una serie di novità, tra le quali il nuovo conduttore: Stefano De Martino.

Il ballerino classe 1989, ex concorrente e poi professionista di Amici nonché marito della celebre showgirl Belen Rodriguez, torna su Rai 2 con una nuova esperienza da conduttore, dopo il Festival di Castrocaro 2019 e Made in Sud. Un segnale che dimostra quanto viale Mazzini conti sul talento del ballerino di Torre Annunziata.

Stasera tutto è possibile 2019: cosa c’è da sapere sul programma di Rai 2

Lo stesso De Martino, in occasione del lancio del programma Stasera tutto è possibile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia Ansa: “Per uno meticoloso come me – ha spiegato – questo programma è una prova doppia. La trasmissione ha un canovaccio, ma è tutto improntato sull’improvvisazione degli ospiti. Per una volta mi preparo all’inaspettato, che forse è la parte più divertente”.

Secondo il conduttore dello show, il punto forte di Stasera tutto è possibile è la totale assenza di competizione tra i vari concorrenti. L’unico obiettivo, infatti, è quello di divertire e divertirsi: “È come se fosse una serata a casa tra amici, di quelle in cui muori dalle risate a far giochi tutti insieme”.

Belen e Stefano De Martino, pronta una sit-com stile “Casa Vianello”. L’indiscrezione a TPI del direttore di Rai 2

Per De Martino è la primissima esperienza alla conduzione in solitaria: “Avrò tutta la responsabilità sulle mie spalle”, ha continuato, ma non chiamatelo conduttore: “‘Non so cosa mi sento – ha dichiarato il ballerino – Mi sento prestato a un bel po’ di cose. E non amo le etichette, che è un problema tutto italiano. Guardo spesso la tv straniera e lì non fanno distinzioni. Prendi Justin Timberlake: ha iniziato su Disney Channel, poi è arrivata la musica, il cinema. Nessuno si pone il problema di limitarlo in qualche definizione. Io amo la tv e il varietà”.

De Martino ha anche parlato di quelli che sono i suoi miti televisivi: “Amadeus, Jerry Scotti, Carlo Conti: loro sono quelli che la tv la sanno fare. Sono la tv degli ultimi trent’anni. Basta accendere e, anche senza guardare lo schermo, li riconosci dalla voce. Io cerco di essere fedele a me stesso e ai miei modi, anche magari sporcati da qualche errore”.

Stefano e Belen Rodriguez, ancora polemiche. Ma stavolta per la retta scolastica di Santiago

Una chiusura sulla compagna e madre di suo figlio, Belen Rodriguez: “Se sarà presente in puntata? No, non riuscirà a venire. È impegnata con le puntate di Tu si che vales”.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, è da lunedì 16 settembre 2019, a partire dalle 21,20, su Rai 2.

Gli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile