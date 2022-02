Stasera tutto è possibile 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Stasera tutto è possibile 2022 in onda dal 15 febbraio su Rai 2? In tutto, per quella che è la settima edizione del programma condotto da Stefano De Martino, sono previste otto puntate. La prima puntata è in programma per martedì 15 febbraio 2022, alle 21.20. L’ultima puntata martedì 5 aprile 2022. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 (attenzione: potrebbe variare) per Stasera tutto è possibile 2022:

Prima puntata: 15 febbraio 2022

Seconda puntata: 22 febbraio 2022

Terza puntata: 1 marzo 2022

Quarta puntata: 8 marzo 2022

Quinta puntata: 15 marzo 2022

Sesta puntata: 22 marzo 2022

Settima puntata: 29 marzo 2022

Ottava puntata: 5 aprile 2022

Durata

Quanto dura una puntata di Stasera tutto è possibile 2022? Ogni singola puntata dello show avrà una durata (indicativa) di circa 2 ore e 20 minuti: dalle ore 21,20 alle 23.40. Alla conduzione – ovviamente – ci sarà Stefano De Martino. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno e si metteranno alla prova nei vari giochi e nelle sfide di STEP 2022. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Torneranno tutti i giochi più amati, a cominciare dalla Stanza inclinata, e ci saranno nuove prove. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate all’insegna del buonumore e dell’allegria.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Stasera tutto è possibile, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda a partire da martedì 15 febbraio 2022 alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.