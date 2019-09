Stasera tutto è possibile 2019: su Rai 2 torna lo show, conduce De Martino. Ospiti e streaming

C’è un grande ritorno nella prima serata di Rai 2: oggi, lunedì 16 settembre 2019, sulla seconda rete di viale Mazzini inizia la nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Il celebre e divertentissimo show, condotto nelle scorse quattro stagioni da Amadeus, adesso ha cambiato padrone di casa: l’edizione 2019 di Stasera tutto è possibile è stata infatti affidata a Stefano De Martino.

Il ballerino, ex concorrente e poi professionista di Amici e marito di Belen Rodriguez, sta acquistando sempre più spazio in tv, facendo partire una carriera da conduttore che al momento promette bene. E adesso sarà chiamato alla prova del nove, raccogliendo un’eredità così pesante come quella di Amadeus, che tra l’altro sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2019.

Ma quali sono le principali novità dell’edizione 2019 di Stasera tutto è possibile, tratto dal format internazionale Anything goes? Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul programma di Rai 2, dalle anticipazioni ai primi ospiti, fino alle informazioni su dove vedere la trasmissione anche in streaming.

Stasera tutto è possibile 2019, da Amadeus a Stefano De Martino

La novità più succosa, come già anticipato, è la presenza di Stefano De Martino nel ruolo di presentatore. Quella a Stasera tutto è possibile è la prima esperienza del ballerino come unico conduttore di uno show: finora, infatti, era sempre stato affiancato da altri personaggi (dalla moglie Belen al Festival di Castrocaro 2019, da Fatima Trotta in Made in Sud).

È proprio il successo del programma comico ad aver spinto i vertici di Rai 2 a puntare ancora sulla figura di De Martino. Il ballerino, però, in un’intervista all’Ansa si smarca dalla definizione di conduttore: “Non mi ci sento in realtà. Faccio un po’ di tutto: canticchio, ballicchio, presento… Sono i mestieri delle nuove generazioni”.

Stefano De Martino: “Non chiamatemi conduttore, non amo le etichette”

Sul programma, il ballerino ha detto che il vantaggio di Stasera tutto è possibile è che “è come fosse una serata a casa tra amici, di quelle in cui muori dalle risate a far giochi tutti insieme”. La trasmissione, del resto, non decreta un vincitore tra gli ospiti: l’unico imperativo è divertirsi e divertire.

“Belen? No – ha detto nella stessa intervista – non riuscirà a venire. È impegnata con le puntate di Tu si che vales”.

Belen e Stefano De Martino, pronta una sit-com stile “Casa Vianello”. L’indiscrezione a TPI del direttore di Rai 2

Stasera tutto è possibile 2019, le novità della nuova stagione

Quali sono le principali novità dell’edizione 2019? Detto del format, che non prevede alcun vincitore tra gli ospiti presenti in ogni puntata, sono tante le cose diverse dalle scorse edizioni dello show, girato all’Auditorium Rai di Napoli.

Non mancheranno i grandi classici che hanno reso amatissima la trasmissione. Su tutti “La stanza inclinata”, una vera e propria icona del programma: una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi e i concorrenti intenti a rimanere in piedi e seguire, tramite una cuffia, le istruzioni che vengono loro date dall’esterno.

Stefano e Belen Rodriguez, ancora polemiche. Ma stavolta per la retta scolastica di Santiago

Tra gli altri giochi, spiccano “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger” e “Speed Quiz”. Ma ce ne saranno anche di nuovi, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione e voglia di mettersi in gioco.

Stasera tutto è possibile 2019, gli ospiti della puntata del 16 settembre

Quali saranno gli ospiti della prima puntata dello show in programma lunedì 16 settembre 2019?

Le guest star della serata saranno molte, provenienti dal mondo della televisione, del cinema e degli influencer. Ci saranno infatti Simona Ventura, tornata in Rai con la striscia sportiva domenicale “La domenica Ventura”, il Mago Forest, gli attori e comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, l’illusionista Raul Cremona.

Ancora, nella prima puntata ci saranno anche la bellissima showgirl Ariadna Romero e i The Jackal, autori di tantissimi video divertenti e virali sul web.

Stasera tutto è possibile 2019, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma? Lo show condotto da De Martinova in onda da lunedì 16 settembre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Stasera tutto è possibile sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming