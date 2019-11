Stasera in tv 24 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 24 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 24 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Pezzi unici, la fiction con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura – Stefano Cucchi: la linea dell’Arma

21:25 – Amore criminale – Speciale

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale di Amore criminale, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Conduce Veronica Pivetti. Al centro della puntata la storia di Camilla, uccisa dal suo ex compagno a 35 anni, vicino Bologna.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – The Bourne Legacy

Su Rete 4 va in onda il film The Bourne Legacy, con Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Joan Allen, Oscar Isaac, Albert Finney, Corey Stoll.

Trama: L’agente Jason Bourne ha reso pubblica l’esistenza del programma segreto Treadstone mettendo in allarme la Cia che teme si scoprano anche gli altri programmi usati per formare spie e combattenti. Il programma più a rischio è l’Outcome, evoluzione diretta del Treadstone e usato per addestrare sei agenti speciali per il Dipartimento della Difesa come Aaron Cross. Le rivelazioni di Bourne preoccupano anche Ric Byer, l’ideatore del programma. Per evitare che si scoprano i collegamenti tra il caso Bourne e la sua agenzia di ricerca, Byer è disposto a cancellare ogni traccia del Treadstone e del suo derivato Outcome, compresi scienziati, medici e agenti coinvolti.

STASERA IN TV 24 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La caccia – Monteperdido

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata, la terza, di La caccia – Monteperdido, serie tv con protagonista Megan Montaner.

Trama: Le indagini inducono Sara a pensare che i rapitori siano due. Joaquin offre una taglia a chiunque sia in grado di fornirgli notizie sulla figlia. Nicolas viene rilasciato, ma grazie alle sue dichiarazioni emerge una realtà del tutto inattesa. Intanto le indagini proseguono.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 24 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:10 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 24 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’arena, con Massimo Giletti e tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 24 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:15 – Piacere Maisano Essere credenti nel 2019

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv un nuovo episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel, con tappa a Verona.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:45 – Bohemian Rhapsody

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Mollami

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Mollami, del 2019, con Martina Gatti, Alessandro Sperduti, Gianmarco Tognazzi, Maria Chiara Giannetta, Caterina Guzzanti.

Trama: Valentina ha sedici anni e sembra avere un solo passatempo: creare problemi al padre, l’avvocato Cordiale, famoso legale di Roma. Ribellioni, droga e confusioni di ogni genere sono all’ordine del giorno ma, quando un suo video hard diventa virale, la soluzione sembra obbligata: Valentina deve andare in collegio in Svizzera. Ovviamente il padre è impegnatissimo e non può accompagnarla. Sarà quindi Antonio, l’integerrimo e fidatissimo praticante del padre, ad accompagnare Valentina in auto fino al collegio. Un viaggio che si preannuncia veramente complicato non solo perché Valentina è sempre pronta a far casino e Antonio è rigido come un palo, ma perché in auto con loro si presenta anche un viaggiatore inatteso. È Renato, un enorme, inquietante e bizzarro pupazzo parlante che solo Valentina può vedere e che altro non è che il suo senso di colpa per qualcosa che è accaduto quando era bambina, qualcosa che ha distrutto la sua famiglia e, forse, è la causa di tutti i suoi problemi.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 24 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:45 – Lecce – Cagliari (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Lecce – Cagliari, posticipo domenicale della 13esima giornata di Serie A.

SKY UNO

19:35 – Master – Chef USA Ep. 15

20:25 – Master – Chef USA Ep. 16

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

