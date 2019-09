Stasera in tv 21 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 21 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 21 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta – Gerusalemme ai tempi di Gesù

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ulisse: il piacere della scoperta, il programma documentaristico del sabato sera condotto da Alberto Angela, che questa volta porterà i telespettatori a spasso per Gerusalemme.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 torna N.C.I.S. con un nuovo episodio intitolato Omicidio all’equatore.

Trama: Durante un Battesimo dell’Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per celebrare il passaggio di una nave della Marina attraverso il Parallelo Zero, viene avvistato un corpo senza vita in mare.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:05 – Arrival

Questa sera Rai 3 propone un film di fantascienza del 2016 per la regia di Denis Villeneuve, Arrival.

Trama: Alcune navicelle aliene sbarcano in tutto il mondo. La dottoressa Louise Banks, esperta linguista, viene reclutata dalle forze militari per scoprire se gli extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Il marchese del Grillo

Su Rete 4 questa sera va in onda Il marchese del Grillo, storico e celebre film del 1981 con protagonista Alberto Sordi.

Trama: Nobile nella Roma di papa Pio VII ne combina di tutti i colori, non ultima scopre un certo Gasparino che è praticamente suo sosia.

STASERA IN TV 21 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera la prima puntata di Amici Celebrities, il famoso talent di Maria De Filippi in cui questa volta a partecipare e a sfidarsi saranno 12 vip con la passione per il canto e il ballo.

Le anticipazioni della prima puntata di Amici Celebrities

GUIDA TV 21 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Il cacciatore di giganti

Su Italia 1 questa sera un film fantastico del 2013 per la regia di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti.

Trama: Francia, II Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati americani di origine ebraica viene paracadutato sul suolo francese per una missione speciale. Tuttavia, l’intenzione del gruppo non è solo quella di portare a buon fine l’azione bellica loro assegnata, ma anche quella di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi. Per riuscire nell’impresa, i soldati si serviranno anche di una serie di armi non convenzionali.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 21 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 torna l’appuntamento del sabato sera con Little Murders. I nuovi episodi si intitolano Omicidio nel sonno e Non sono colpevole.

PROGRAMMI TV 21 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:00 – X Factor 2019 – Le audizioni

21:15 – Case 39

Su Tv8 questa sera un film dell’orrore con protagonista Renee Zellweger, Case 39.

Trama: Emily Jenkins è un’assistente sociale che segue casi di bambini in difficoltà e che è in genere abituata a tenere presente la distanza tra la sua vita perosnale e il suo lavoro. Quando però incontra Lilith le distanze si accorciano fino a quasi annullarsi. Duramente seviziata dai genitori, Lilith è in pericolo di vita. Emily lotta per difenderla e riesce a portarla a casa con sé. Ma la sua battaglia sarà molto più dura di quanto lei non si potesse aspettare.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un uomo tranquillo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un uomo tranquillo, thriller del 2019 con protagonista Liam Neeson.

Trama: Nels, tranquillo padre di famiglia e autista di un mezzo spazzaneve, è l’anima pulsante di una cittadina turistica tra le Montagne Rocciose dal momento che tiene le strade pulite nei giorni d’inverno. Nels e la moglie vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, decide di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio viene ucciso da un potente signore della droga. Senza molto da perdere, l’improbabile eroe sarà alimentato da un forte desiderio di vendetta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 21 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:25 – UEFA Europa League Remix

21:00 – Southampton – Bournemouth (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la partita di Premiere League tra Southampton e Bournemouth.

SKY UNO

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – X Factor 2019 – Le audizioni

Questa sera su Sky Uno la replica della seconda puntata di X Factor, il talent canoro più amato della tv giunto alla 13esima edizione.