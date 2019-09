Stasera in tv 16 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 16 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 16 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio in replica del Commissario Montalbano, ovvero Il senso del tatto.

Trama: Enea Silvio Piccolomini, un uomo anziano che ha perso la vista sul posto di lavoro, è morto nella casa in cui viveva insieme al suo cane, Orlando. La morte è dovuta a un incidente domestico, ma dall’autopsia risulterà altro. Montalbano, per indagare, decide di visitare l’unica sorella di Enea sull’isola di Levanzo.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 riparte il programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Il programma vede attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di prove divertenti e giochi dal ritmo incalzante. De Martino subentra ad Amadeus.

Gli ospiti di stasera del programma

Stefano De Martino: “Non chiamatemi conduttore, non amo le etichette”

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa diretta – La battaglia della salute

Questa sera sul terzo canale della Rai va in onda Presa Diretta – La battaglia della salute. Il programma viaggia attraverso i nervi scoperti del nostro paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito politico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati, partendo dalle verità sulle Ong e le loro attività per arrivare al Nord e Sud del paese che marciano a due velocità diverse.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera torna l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro che affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

STASERA IN TV 16 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera va in onda la nuova puntata di Temptation Island Vip. Il programma per quest’edizione è condotto da Alessia Marcuzzi e per questa seconda puntata vedrà l’arrivo di una nuova coppia, falò di confronto improvvisi e crisi devastanti.

GUIDA TV 16 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – The Foreigner

Su Italia 1 questa sera arriva il film The Foreigner, che vede nel cast Katie Leung, Jackie Chan, Rufus Jones e Mark Tandy.

Trama: Un umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra si mette alle calcagna di un gruppo di malviventi irlandesi responsabili di aver ucciso sua figlia. Dopo il fallimento del sistema giudiziario, l’uomo si vede costretto a farsi giustizia da solo spingendosi ai limiti fisici e morali.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 16 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of Proof

Questa sera su La 7 torna l’appuntamento con Body of Proof, la serie televisiva che racconta dell’affermata neurochirurgo Megna coinvolta in un incidente stradale e costretta a reinventarsi medico legale.

PROGRAMMI TV 16 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:35 – Agente 007 – Mai dire mai

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del film Agente 007 – Mai dire mai con Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max Von Sydow, Barbara Carrera e Kim Basinger.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:40 – Conversazione con Quentin Tarantino

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Red Zone – 22 miglia di fuoco

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Red Zone – 22 miglia di fuoco con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, Iko Uwais e Terry Kinney.

Trama: Un team di paramilitari americani deve scortare un informatore asiatico a conoscenza di dati top secret.

Ecco il trailer:



SKY SPORT UNO

19:55 – Race Anatomy MotoGP

20:50 – Aston Villa – West Ham (diretta)

Su Sky Sport Uno in diretta l’appuntamento con la Premier League. Dopo due vittorie consecutive il West Ham ci riprova sul campo dell’Aston Villa dove è già caduto l’Everton.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA – 1 tv

Questa sera su Sky Uno i nuovi episodi in prima tv di Hell’s Kitchen USA. I concorrenti incontrano il pianista e compositore Stephan Moccio. Chef Ramsay spiega che, come i grandi musicisti, anche gli chef devono essere versatili.