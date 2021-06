Sogno azzurro oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio programmazione Rai 1

Perché oggi Sogno azzurro non va in onda? La miniserie dedicata alla Nazionale di calcio è andata in onda ieri, 7 giugno 2021, alle ore 20.30 con il primo dei quattro episodi previsti. Rai 1 però ha deciso di cambiare programmazione e infatti a partire da questa sera – 8 giugno – subito dopo il Tg1 andranno in onda delle repliche de I Soliti ignoti, il fortunato gioco condotto da Amadeus. Ecco perché Sogno azzurro oggi non va in onda.

Inizialmente i quattro episodi della miniserie dovevano essere trasmessi da lunedì 7 giugno 2021 a giovedì 10 giugno, su Rai 1 alle 20,30, subito dopo il Tg1. A causa probabilmente dei bassi ascolti della prima puntata andata in onda il 7 giugno, però, Rai 1 ha deciso di accorpare le tre rimanenti puntate e di trasmetterle in prima serata giovedì 10 giugno. Tutti i fan di Sogno azzurro possono quindi seguire i tre rimanenti episodi giovedì 10 giugno dalle 21,25, proprio la sera della vigilia del debutto dell’Italia di Mancini ad Euro 2020 contro la Turchia. Di conseguenza giovedì sera non andrà in onda, come previsto dall’iniziale programmazione, il film in prima visione tv Non sposate le mie figlie, ma le tre puntate accorpate di Sogno azzurro.

Streaming, tv e on demand

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Sogno azzurro, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il 7 giugno alle ore 20.30 e poi con le restanti puntate il 10 giugno alle 21.25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay potrete rivedere in qualsiasi momento le puntate grazie alla funzione on-demand.