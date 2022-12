Sissi 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di Sissi (o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della seconda puntata Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. La contessa Esterhazy riesce ad avvertire le guardie ungheresi. Nel secondo episodio della puntata di stasera, Sissi e il Conte Andrassy si sono salvati, e insieme tornano a Vienna. Andrassy cerca di convincere Franz a concedere maggiore autonomia al parlamento ungherese.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Sissi 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, spetta ancora all’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli: