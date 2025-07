Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 29 luglio 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione della serie Simon Coleman, il poliziotto francese diviso tra indagini e nipoti. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi per sera. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Durante una partita di paintball viene ucciso il dirigente di una società di prodotti cosmetici. Le indagini vengono affidate alla squadra di Simon. Il poliziotto inizia subito a sospettare che si è trattato di una vendetta. Gli esami non lasciano dubbi: a ucciderlo è stato un proiettile avvelenato. Intanto a casa si avvicina la festa della mamma e Sam è disperato perché lui non può festeggiarla. Simon però ha una bellissima idea che risolverà il problema…

Nel secondo episodio di stasera, il pasticcere Hugo, marito della proprietaria di una famosa pasticceria, viene aggredito mentre sta filmando un corso di cucina on line. Simon si reca sul posto con l’assistente Chloé e scopre che l’uomo è scomparso. La famiglia riceve una richiesta di riscatto. La polizia sospetta del suo amico e assistente Axel. Le indagini hanno successo: Hugo viene ritrovato. È svenuto e accanto a lui giace il cadavere proprio di Axel. In famiglia, Simon incrocia Camille, il ragazzo di Violette. Per la prima volta si accorge che la ragazza sta crescendo…

Simon Coleman: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Sandra Perrin e Nicolas Copin. Nel cast, Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld, Romane Libert, Noam Kourdourli, Ted Etienne, Alika Del Sol, Vanessa Guedj, Diane Robert. “È un privilegio interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato. Simon è un uomo che ha affrontato grandi difficoltà nella vita ma che non ha mai perso la speranza”, ha dichiarato Tinivelli, il protagonista.