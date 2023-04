Signora Coriandoli, chi è l’attore che la interpreta: Maurizio Ferrini, età, carriera, figli, vita privata, moglie, anni

Chi è l’attore che interpreta La signora Coriandoli, il popolare personaggio che vediamo spesso ospite in molte trasmissioni, come Che tempo che fa di Fabio Fazio? È un uomo o una donna? L’attore che interpreta e ha creato questo suo alter ego della Signora Coriandoli è Maurizio Ferrini, noto comico ospite nella puntata di pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Classe 1953, ha appena festeggiato 70 anni. Nato a Cesena, artisticamente è diventato popolare negli anni Ottanta nella trasmissione Quelli della notte, voluto come presenza fissa da Renzo Arbore. Negli anni Novanta invece ha preso parte alla trasmissione Domenica In. Proprio qui nascono alcuni dei suoi personaggi più riusciti come La Signora Coriandoli, parodia della casalinga media italiana.

Maurizio Ferrini ha anche recitato in alcuni film: nel 1986 lo abbiamo visto nel ruolo dell’agente Gridelli nel film Il Commissario Lo Gatto, poi in Compagni di Scuola diretto da Carlo Verdone. Nel 1992, invece, ha preso parte alla commedia on the road Sognando la California. Ferrini inoltre ha condotto in alcune occasioni Striscia la Notizia.

Poi per l’attore, alter ego della Signora Coriandoli, un periodo di buio artistico. Nel 2005, dopo qualche anno di silenzio, ha partecipato all’Isola dei Famosi, voluto da Simona Ventura. Negli ultimi tempi Ferrini sta vivendo una nuova giovinezza artistica, in particolare grazie alla sua presenza come ospite fisso al tavolo di Che tempo che fa.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stato sposato con Carla Urban, ma loro storia è poi giunta al capolinea. Dal 2017, invece è fidanzato con Sara Guglielmi. Il comico non ha figli.