Se scappi, ti sposo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Se scappi, ti sposo (Runaway Bride), film del 1999 diretto da Garry Marshall ed interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Il film vede anche la partecipazione dell’attore Héctor Elizondo. In questo film i quattro tornano a lavorare insieme dopo il successo di Pretty Woman del 1990. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ike è un giornalista newyorkese divorziato che decide di scrivere un articolo su Maggie Carpenter, una giovane donna di Hale, nel Maryland, che per tre volte ha abbandonato i suoi aspiranti all’altare. L’articolo, scritto in base al racconto del terzo quasi-marito, contiene molte inesattezze scatenando così le ire di Maggie e il licenziamento di Ike. Il giornalista si vede costretto a recarsi nel Maryland per documentare le sue fonti e indagare in prima persona sulla donna per riavere il posto. Inizialmente Maggie ostacola Ike ma alla fine accetta di far documentare la sua vicenda per dimostrare nero su bianco di non essere la terribile “mangiatrice di uomini” che tutti credono. La ragazza sta infatti preparandosi al quarto tentativo matrimoniale con Bob, l’allenatore della squadra di baseball del paese. Con il passare dei giorni Ike impara a conoscere Maggie più a fondo: la sua passione mai messa a frutto per il design d’arredamento, la responsabilità del negozio di ferramenta di famiglia, i problemi di alcolismo del padre dopo la morte della madre, il peso delle continue canzonature da parte di tutta la città sui suoi quasi matrimoni. Durante l’ultima prova del matrimonio Maggie e Ike si scambiano un bacio capendo quindi di amarsi. La ragazza decide quindi di convolare a nozze due giorni dopo non più con Bob ma con Ike…

Se scappi, ti sposo: il cast

Abbiamo visto la trama di Se scappi, ti sposo, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julia Roberts: Margaret “Maggie” Carpenter in Graham

Richard Gere: Homer “Ike” Eisenhower Graham

Joan Cusack: Peggy Flemming

Christopher Meloni: Bob Kelly

Héctor Elizondo: Fisher

Rita Wilson: Ellie Graham

Paul Dooley: Walter Carpenter

Donal Logue: Brain

Reg Rogers: George

Yul Vazquez: Gill

Jane Morris: signora Pressman

Lisa Roberts Gillan: Elaine

Kathleen Marshall: Cindy

Shannon Wilcox: Luau Lady

Bill Gates: Venditore ambulante (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Se scappi, ti sposo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.