Scrivimi ancora trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Stasera la programmazione di Italia 1 prevede la messa in onda del film Scrivimi ancora (#scrivimiancora), pellicola del 2014 diretta da Christian Ditter e basata sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Come protagonisti, nel ruolo degli inseparabili amici Rosie e Alex, vediamo Lily Collins e Sam Claflin.

Di cosa parla il film

Rosie e Alex sono inseparabili dalla primissima infanzia, cioè da quando si sono conosciuti all’età di 5 anni in una scuola di Dublino. Da quel momento, infatti, i due condividono una straordinaria amicizia: cresciuti insieme, i due si sono sempre raccontati tutto e hanno condiviso ogni esperienza, oltre che ogni singolo momento della giornata. Il loro sogno, una volta cresciuti, è quello di lasciare la piccola città dove vivono per trasferirsi negli Stati Uniti a studiare all’università, sempre insieme.

Quello che i due non sanno è che la loro, però, non è solo una semplice amicizia, ma forse qualcosa di più. Quando il giorno del suo diciottesimo compleanno, complice l’alcol protagonista indiscusso della festa, Rosie bacia Alex se ne pente immediatamente e chiede all’amico di dimenticare quanto accaduto. Dopo quell’episodio la vita dividerà i due amici, i quali resteranno in contatto scambiandosi fitte lettere che, con il passare del tempo, si trasformano in sms e lunghe mail.

Alex riuscirà ad inseguire il suo sogno ad Harvard, mentre Rosie rimarrà incinta del belloccio della scuola ma, nonostante il destino li abbia spinti in direzioni opposte, sembra proprio che Rosie e Alex non possano fare a meno l’una dell’altro.

Quando è che un’amicizia si trasforma in amore? Può succedere? E qual è il rischio da correre per essere completamente onesti l’uno con l’altra?

