Sara Facciolini, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2019: dalla carriera alla vita privata

Sara Facciolini è una dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, il programma che nel 2019 torna con una veste leggermente aggiornata ma che mantiene integro il suo format: cantanti che imitano altri cantanti, i grandi big del mondo dello spettacolo italiano e internazionale.

Chi è Sara Facciolini? Cosa sappiamo sul suo conto? Vediamolo insieme.

Sara Facciolini chi è, tutto sulla concorrente del talent

Bella e brava, Sara Facciolini è una di quelle persone fortunate ad aver concretizzato il suo sogno da bambina. Sara è una ballerina che ha mostrato il proprio talento davanti alle telecamere, affermatasi come showgirl e poi come star televisiva.

Nata a Sanremo l’8 settembre 1978 e con una laurea in psicologia, Sara ha iniziato a seguire il primo corso di danza a 4 anni e da allora non ha più smesso. In molti l’hanno paragonata a Monica Bellucci per la somiglianza estetica, ma il debutto televisivo è arrivato come valletta: l’abbiamo vista nel corpo di ballo di Torno Sabato e Domenica In, ma anche come professoressa de L’eredità.

Sara ha anche preso parte alle tournéè di artisti famosi come Renato Zero e Madonna, ma nel 2019 entra nel cast di Tale e Quale Show.

Sara Facciolini, la vita privata della ballerina | Instagram

Legatissima alla sua famiglia, in particolare a nonna Gabriella, Sara oggi vive a Monopoli e il suo grande amore è Giandomenico Mesto, un ex calciatore quattro anni più giovane di lei.

Si sono incontrati la prima volta anni fa, durante una serata di presentazione della Reggina (squadra che l’ha visto complice per parecchio tempo), e poi hanno convolato a nozze nel 2012. Ad oggi, Sara è mamma premurosa di due bambine: Nina, nata nel 2015, e Iris, nata nel 2018, che ogni tanto spuntano sull’account Instagram della madre.