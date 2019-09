Rosy Abate 2, la trama della seconda stagione in onda su Canale 5

Ci siamo, dopo tanta attesa ecco tornare su Canale 5 Rosy Abate con la seconda stagione di questa popolare e fortunata fiction Mediaset che vede come protagonista Giulia Michelini. Rosy Abate 2 va in onda a partire dalle 21.20 di mercoledì 18 settembre 2019: si tratta di cinque puntate in totale, di cui la seconda viene trasmessa già venerdì 20 settembre. Gli altri episodi, invece, vengono trasmessi per 4 settimane fino all’ultima puntata, in programma per la metà/fine di ottobre.

Questa, come confermato dall’attrice che interpreta la (ormai ex) Regina di Palermo, Giulia Michelini, sarà l’ultima stagione. I fan di Rosy Abate, dunque, questa volta assisteranno all’epilogo della fiction di cui questa estate sono andate in replica le puntate della prima stagione.

Cosa ci aspetta in questa seconda stagione? E soprattutto, dov’eravamo rimasti?

Rosy Abate 2, la trama: dove eravamo rimasti?

Come era finita la prima stagione? Rosy era finita in manette per il tentato omicidio della sorellastra e madre adottiva di suo figlio, Regina Mainetti. Disperata e in lacrime, la donna giurava al suo piccolo Leonardo che nulla li avrebbe divisi, “nemmeno Dio”. “Non ci saranno muri e ostacoli”: questa l’ultima promessa di mamma Rosy, sussurrata tra le lacrime, prima di vedere Leonardo portato via da lei.

Rosy Abate 2, la trama: di cosa parla la seconda stagione

La serie riparte 6 anni più tardi rispetto agli eventi del finale della prima stagione, quando Rosy Abate sta finalmente per uscire dal carcere. La donna è felicissima di riconquistare finalmente la sua libertà, il che significa poter riabbracciare suo figlio Leonardo. La gioia, però, non è l’unico sentimento che prova Rosy: in lei c’è anche tanta preoccupazione per la volontà di Regina, sua acerrima nemica, di vendicarsi dopo che lei ha provato ad ucciderla.

Leonardo in questi lunghi anni è cresciuto da solo in una casa-famiglia a Napoli e negli ultimi tempi è sparito: il giovane, infatti, ha smesso di dare sue notizie. Mentre cominciano ad arrivare le minacce di Regina, Rosy non perde di vista il suo obiettivo primario: riprendersi suo figlio e stare insieme a lui. Sbarcata nella sua nuova città, Rosy sarà subito piombata in una realtà che non immaginava: da bambino innocente Leonardo è diventato un adolescente ribelle e problematico con una certa vocazione alla criminalità.

Il cast di Rosy Abate 2

Così Rosy e Leonardo intraprenderanno un tortuoso percorso per conoscersi, perdonarsi e fidarsi l’una dell’altro. Riuscirà Rosy a salvare suo figlio prima che sia troppo tardi?

Rosy Abate 2 va in onda mercoledì 18 settembre 2019 in prima serata su Canale 5.