Rosy Abate 2, le anticipazioni della terza puntata in onda venerdì 27 settembre 2019 su Canale 5

Rosy Abate 2 è andata in onda questa sera, 20 settembre 2019, con la seconda puntata. I fan non hanno dovuto attendere molto per seguire le vicende della Regina di Palermo in questa seconda stagione, la quale ha esordito su Canale 5 mercoledì 18 settembre.

Nella seconda puntata abbiamo visto l’ispettore Luca Bonaccorso condurre instancabili indagini al fine di scoprire il responsabile dell’omicidio della sua collega e fidanzata Nadia Aversa. I suoi sospetti sono andati sul figlio di Rosy, Leonardo Abate, a cui il boss Antonio Costello ha affidato il compito di uccidere la giovane poliziotta per ripagare un debito di droga. La Regina di Palermo, una volta scoperta la verità, ha cercato in tutti i modi di difendere Leonardo dalle accuse, trovandosi anche costretta, per evitare il carcere al figlio, a scendere a patti con Costello.

Ma cosa succede ora? Di cosa parla la terza puntata in onda in prima serata venerdì 27 settembre 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Rosy Abate 2 anticipazioni: cosa succede nella terza puntata

Rosy dovrà fare i conti con un grosso dispiacere che le darà proprio Leonardo, suo figlio, la persona che più lo ama al mondo. Il ragazzo, infatti, deciderà di lavorare per il boss Antonio Costello, il quale lo considera il suo erede in affari.

Rosy sarà estremamente sconfortata dalla decisione di Leo, dato che non avrebbe mai voluto per lui una vita da mafioso, la stessa dalla quale lei ha faticato a lasciarsi alle spalle. Con questo gesto suo figlio dimostrerà, direttamente con i fatti, di non voler ricucire un rapporto con la madre che ha avuto lontana per 6 lunghi anni.

Il cast di Rosy Abate 2

Ad ogni modo il temperamento coraggioso e ostinato della protagonista sarà lo stesso di sempre: Rosy, infatti, non accetterà senza opporsi la decisione del figlio.

La trama completa di Rosy Abate 2

Per cercare di mettere i bastoni tra le ruote al suo nuovo nemico, colui che ha spinto Leo ad occuparsi di loschi affari, Antonio Costello, rivelando alla polizia che il boss invischiato con la Camorra ha dei traffici con la criminalità siciliana.

Appuntamento con la terza puntata di Rosy Abate 2 per venerdì 27 settembre su Canale 5 dalle 21.25.

Dove vedere Rosy Abate 2 in streaming