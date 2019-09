Romolo + Giuly, lo scontro tra Montacchi e Copulati continua: trama, cast e streaming della seconda stagione

La battaglia tra Montacchi e Copulati continua: Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, l’amata serie televisiva di FOX, torna in prima serata con la seconda stagione.

La serie, prodotta da Wildside e Zerosix Production, vede le famiglie di Roma Sud e Roma Nord unirsi per fronteggiare l’asse Milano/Napoli. Le due famiglie più potenti di Roma sono unite da un filo rosso: l’amore tra Romolo e Giuly.

Romolo + Giuly 2, dov’eravamo rimasti nella prima stagione?

Nella prima stagione di Romolo + Giuly, vediamo il mondo diviso a metà. Dopo la tragica eruzione del Vesuvio e la guerra civile vinta dall’unione Milano/Napoli, il leader sudista Don Alfonso e il milanese Giorgio Mastrota hanno conquistato la Città Eterna. L’Italia è divisa da un governo federalista, Nord e Sud adesso sono gestiti separatamente: mentre il primo vede un predominio milanese, il secondo è di giurisdizione napoletana.

In mezzo a questa divisione, Roma è considerata la Berlino post bellica, divisa in due da un muro invisibile: da una parte abbiamo i professionisti in completo e i locali da aperitivo, dall’altra spiccano motorini che sfrecciano con a bordo intere famiglie e corde di vestiti stesi al vento.

I romani sono stati cacciati dalle loro stesse case: alcuni sono usati al sud come “schiavi di cittadinanza”, altri invece sono stati rinchiusi in uno speciale Campo di Vacanze Romane dove pagheranno per il loro potere secolare.

Al margine di questa tragica cornice, Romolo e Giuly con i rispettivi ex fidanzati Deborah e Giangi dovranno mettere da parte i conflitti personali e fare fronte comune per abbattere la rivalità territoriale ed evitare di essere catturati da Don Alfonso.

Romolo + Giuly 2, i membri del cast e le guest star

Chi vediamo nel cast di Romolo + Giuly 2? I protagonisti sono interpretati rispettivamente da Alessandro D’Ambrosi e da Beatrice Arnera.

Al loro fianco vediamo Massimo Copulati, il padre di Giuly, interpretato da Massimo Ciavarro, mentre Arfio Montacchi è interpretato da Federico Pacifici.

Don Alfonso è interpretato da Fortunato Cerlino (conosciuto ai più come Pietro Savastano di Gomorra), mentre Frankie è interpretato da Turi Moricca.

Tra le sorprese di questa seconda stagione figurano Carlo Conti e il re delle televendite Roberto Da Crema, così come un’inedita Luciana Littizzetto che interpreta Dio. Giobbe Covatta interpreta Carlo Marzo, poi tornano le star del web, Le Coliche, che hanno interpretato le guardie del Campo Vacanze.

Romolo + Giuly, dove vedere in tv e in streaming la seconda stagione

Ma dove vedere Romolo + Giuly? La serie televisiva è disponibile per gli abbonati di Sky sul canale 112 di FOX, ma chi non potrà seguire in diretta televisiva questo grande ritorno, potrà sempre collegarsi ai servizi streaming messi a disposizione da Sky.

Sky Go e Sky On Demand permette di seguire in diretta streaming la messa in onda dei prodotti Sky tramite qualsiasi dispositivo mobile e pc, tutto quello di cui avete bisogno è il vostro Sky ID e la password d’accesso.

Chi questo lunedì 16 settembre 2019 ha da fare e non può seguire la diretta televisiva potrà recuperare gli episodi anche dopo la messa in onda su Sky On Demand o su Now Tv, la piattaforma per la visione in streaming dei programmi Sky.

Chi questa sera non vuole perdersi la prima tv di Romolo + Giuly dovrà collegarsi al canale di FOX alle ore 21:15.