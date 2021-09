Reazione a catena oggi non va in onda: perché, il motivo

Reazione a catena oggi – giovedì 23 settembre 2021 – non va in onda. Il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni tornerà in diretta sulla principale rete Rai domani, 24 settembre. Il cambio di programmazione è stato ufficializzato dalla Rai con un tweet:

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE (23 settembre) Rai 1:

17.05 – Vita in diretta (prima parte);

parte); 17.55 – TG1 telecronaca della restituzione della bandiera delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020;

19.15 – La vita in diretta (seconda parte);

20 – TG1

E’ stato quindi deciso di lasciare spazio alla cerimonia di restituzione della bandiera delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha visto grandi trionfi da parte degli atleti azzurri. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i medagliati azzurri tra cui il campione dei 100 metri Marcell Jacobs.

Il gioco, utilizzando l'associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e "catene" di vocaboli. Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell'Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata.

