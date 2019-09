Raniero Monaco di Lapio, chi è il concorrente di Amici Celebrities

Raniero Monaco di Lapio è uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, il nuovo talent show in onda su Canale 5 che porta i vip in televisione con il format di Maria De Filippi adattato alle star.

A partire dal 21 settembre 2019, Amici Celebrities va in onda con 12 vip pronti a confrontarsi tra canto e ballo.

Ma cosa sappiamo di Raniero Monaco di Lapio? Vediamo chi è.

Raniero Monaco di Lapio, chi è: la carriera dal Grande Fratello

Nato a Londra nel 1983, Raniero ha lavorato come modello ma il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo nel 2007, quando ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello.

Quell’anno non vince, però porta a casa la fama: ancora oggi è ricordato come uno dei concorrenti più amati dal pubblico e, dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Raniero ha deciso di studiare recitazione presso l’Actor’s Academy di Milano.

Raniero ha scoperto la passione della recitazione un po’ tardi e, dopo gli studi, ha ottenuto il primo ruolo televisivo nel film per la televisione “So che ritornerai” in onda su Canale 5. Il quel film ha recitato al fianco di Manuela Arcuri ed è grazie a quella pellicola che Federico Moccia l’ha adocchiato, scegliendolo come protagonista del suo “Amore 14”.

In tv, l’abbiamo visto recitare nelle fiction come “Caterina e le sue figlie” al fianco di Virna Lisi, oppure in “Sangue Caldo” nuovamente affianco alla Arcuri e “Viso d’angelo” con Gabriel Garko.

Il ruolo della carriera è arrivato nel 2012, quando Raniero Monaco di Lapio è stato scelto come co-protagonista nella serie “Un passo dal cielo”, che ha visto protagonista Terence Hill.

Raniero Monaco di Lapio, da Rosy Abate a Amici Celebrities

E ancora ha recitato in film e serie come “Catturandi – Nel nome del padre”, “Don Matteo”, “Un posto al sole”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “La porta rossa” e anche la serie russa “Taljanka”.

Nel 2017, l’abbiamo visto anche nel cast di Rosy Abate mentre nel 2019 ha recitato in “Che dio ci aiuti”. Ad Amici Celebrities ha deciso di partecipare come ballerino, non è la prima volta che si cimenta nella danza, era già successo tempo fa con “Dance, Dance, Dance”.

Galeotto fu il set del programma, perché è lì che ha incontrato la sua compagna, Beatrice Olla (attrice). In passato ha avuto una relazione durata sei anni con Mirela Kovacevic, conosciuta al Grande Fratello.

Raniero Monaco di Lapio è presente ai sui social, su Instagram lo potete trovare qua.