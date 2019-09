Quo vado: trama, cast, trailer e streaming del film in onda oggi su Canale 5

Questa sera, venerdì 13 settembre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda Quo Vado?, film del 2016 con Checco Zalone per la regia di Gennaro Nunziante. Si tratta della quarta pellicola che vede come protagonista l’amato attore comico di origini pugliesi dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle. Il film – come anche gli altri di Zalone – fu un vero successo al botteghino, arrivando a sfiorare con i suoi 9 milioni di spettatori il record di Avatar.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Quo vado film | Trama

Il film racconta la storia di Checco, un ragazzo che dalla vita non può chiedere altro: vive in casa con i suoi genitori che lo coccolano senza spendere una lira per mantenersi, ha una fidanzata storica con la quale evita di sposarsi e avere figli e responsabilità e, soprattutto, ha un lavoro stabile. Il tanto agognato “posto fisso” in un ufficio provinciale, dove si occupa di caccia e pesca.

Questa sua inscalfibile serenità, però, un giorno verrà sconvolta: il governo, con la riforma della pubblica amministrazione, decreta il taglio delle province e Checco, convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, viene messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Ma il protagonista non dovrà pensare a lungo prima di prendere una decisione: quel lavoro è qualcosa a cui Checco non rinuncerebbe mai, quindi accetta di trasferirsi.

La dottoressa Sironi, a quel punto, cercherà tutti i modi per metterlo in difficoltà e per costringerlo a rinunciare all’impiego: lo farà girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resisterà eroicamente a tutto. A quel punto la Sironi tenterà un ultima mossa: spedirlo al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. A quel punto Checco, giunto sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, conoscerà Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamorerà perdutamente di lei. In questo modo avrà modo di vivere un’avventura fantastica e di scoprire un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Quo vado film | Cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Checco Zalone – Checco Zalone

– Checco Zalone Eleonora Giovanardi – Valeria Nobili

– Valeria Nobili Sonia Bergamasco – dottoressa Sironi

– dottoressa Sironi Ludovica Modugno – Caterina, madre di Checco

– Caterina, madre di Checco Maurizio Micheli – Peppino, padre di Checco

– Peppino, padre di Checco Ninni Bruschetta – ministro Magnu

– ministro Magnu Sebastian Duccio – un ricercatore

– un ricercatore Paolo Pierobon – ricercatore scientifico

– ricercatore scientifico Lino Banfi – senatore Nicola Binetto

– senatore Nicola Binetto Azzurra Martino – Penelope, la fidanzata di Checco

– Penelope, la fidanzata di Checco Lilia Perno – suocera di Checco

– suocera di Checco Diego Verdegiglio – segretario dottoressa Sironi

– segretario dottoressa Sironi Francesco Cassano – compagno di squadra

– compagno di squadra Al Bano – se stesso

– se stesso Romina Power – se stessa

– se stessa Oliviero Corbetta – Presidente

– Presidente Federico Ielapi – Checco Zalone da bambino

Quo vado film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film con Checco Zalone:

Quo vado film | Streaming

Dove vedere in tv il film Quo Vado? La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 13 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: la pellicola è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

