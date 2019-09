Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera alle 21.15 circa su La 7.

Il programma, ideato e condotto da Diego Bianchi (in arte “Zoro”), andrà in onda in diretta tutti i venerdì in prima e seconda serata per l’intera stagione.

La trasmissione, erede del primo show satirico targato “Zoro”, Gazebo (andato in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017) è giunto alla sua terza edizione e quella di stasera è la seconda puntata della stagione 2019/2020.

Dopo la prima attesissima puntata in cui Diego Bianchi ha condotto il pubblico al comizio di Salvini sulla spiaggia di Termoli, quando era ancora ministro e vicepremier e aveva chiesto pieni poteri, al Senato, al Quirinale e in tutti i luoghi in cui si è consumata la crisi politica di agosto 2019.

Zoro, nel suo consueto reportage, ha raccontato con ironia gli attimi più salienti delle consultazioni tra i gruppi parlamentari, delle trattative tra Pd e M5S e del giuramento del nuovo esecutivo rosso-giallo.

Durante la prima puntata di venerdì 13 settembre non potevano mancare i fumetti di Makkox e le battute di tutto il cast relative al cambio di governo.

In particolare, l’autore e fumettista Marco D’Ambrosio ha creato disegni e scherzato sull’addio ai vecchi ministri oggetto della sua satira, soprattutto del 5S Danilo Toninelli.

Propaganda Live, anticipazioni della prima puntata

La puntata di oggi, venerdì 20 settembre, continuerà in linea con la precedente e ci si aspetta nuove battute e “spiegoni” sulle ultime vicende politiche, dall’addio di Renzi al Pd alla visita del premier francese Macròn a Roma.

Propaganda Live, gli ospiti della serata

Ospiti della seconda puntata della terza stagione del programma saranno l’ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro, e il cantante tuareg nigerino Bombino.

Il cantante nato ad Agadez è conosciuto in Italia anche per aver duellato con Jovanotti nel brano “Si alza il vento”. Nelle sue canzoni unisce il sound e le percussioni tipiche dell’Africa Occidentale al rock. Il suo ultimo album si chiama Deran e uno dei suoi brani più famosi è Oulhin.

Propaganda Live, gli ospiti fissi

Ecco chi affiancherà Diego Bianchi durante la trasmissione

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio – Makkox, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa di inquadrature, logistica e dettagli video.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Leonardo Parata, video maker e inviato del programma.

La propaganda orchestra, band che accompagna la trasmissione per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, autore del celebre brano “Gatto matto”, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabio Rondanini, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli. Ospite speciale della band, Bombino.

I momenti del programma:

Lo “Spiegone Damilano”:all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana,

Il tutorial di Makkox: a opera del “genio” Makkox – come spesso viene denominato – è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima posizione alla prima in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

L’immancabile “grazie a tutti” di Diego, al termine dei programma, sui titoli di coda

Come vedere Propaganda Live in streaming

Propaganda live va in onda su La7. Il canale La7 è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD.

Le trasmissioni sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

