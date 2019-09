Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, riparte questa sera alle 21.15 su La7.

Il programma, ideato e condotto da Diego Bianchi (in arte “Zoro”), andrà in onda in diretta tutti i venerdì in prima e seconda serata per l’intera stagione.

La trasmissione, erede del primo show satirico targato “Zoro”, Gazebo (andato in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017) è giunto alla sua terza edizione.

Ospite di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 11 settembre 2019 di Otto e Mezzo, Diego Bianchi ha fatto sapere che per la terza edizione del programma non si prevedono particolari novità.

“La continuità per noi è un valore – ha sottolineato il conduttore – racconteremo i tre mesi passati, cercando anche noi di capirci qualcosa perché non è semplice”, ha scherzato.

Durante la prima attesissima serata di Propaganda Live si farà un pieno di reportage, racconti, discussioni social e filmati relativi alla crisi di governo dell’estate politica più calda degli ultimi anni.

Ma vediamo quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata.

Propaganda live, ospiti

Il programma può contare sulla presenza di ospiti fissi sin dalla sua prima edizione.

Gli ospiti fissi

Ecco chi affiancherà Diego Bianchi durante la trasmissione

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio – Makkox, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Mirco Matteucci, tassista romano. Celebre per le sue “inchieste” o “sondaggi” grotteschi nella capitale e altrove. È spesso affiancato dal vidoemaker Leonardo Parata.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa di inquadrature, logistica e dettagli video.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

La propaganda orchestra, band che accompagna il programma per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, autore del celebre brano “Gatto matto”, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli.

I momenti del programma:

Lo “Spiegone Damilano”:all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana,

Il tutorial di Makkox: a opera del “genio” Makkox – come spesso viene denominato – è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima posizione alla prima in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

L’immancabile “grazie a tutti” di Diego, al termine dei programma, sui titoli di coda.

Propaganda Live, anticipazioni della prima puntata

Lla prima puntata di stagione di Propaganda Live toccherà sicuramente i temi di attualità relativi a quanto successo durante l’estate, soprattutto dall’8 agosto in poi, da quando cioè è esplosa la crisi di governo dopo la decisione di Matteo Salvini di farlo cadere. Nel reportage di Diego Bianchi, le consultazioni tra i gruppi parlamentari successive alle dimissioni di Conte, le trattative sulle formazione del nuovo governo e la cerimonia di giuramento del governo Conte bis.

Non mancherà il racconto, a opera di Diego e Pierfrancesco, di una tappa del Salvini beach tour. I due hanno seguito l’ex vicepremier a Termoli, che è stata immediatamente successiva alla crisi di governo.

Come vedere Propaganda Live in streaming

Propaganda live va in onda su La7. Il canale La7 è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD.

Le trasmissioni sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.