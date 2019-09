Power Rangers: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 2

Power Rangers: trama, cast, trailer e streaming del film di Rai 2

Un grande classico degli anni Novanta riadattato al cinema contemporaneo: stasera, giovedì 10 settembre 2019, su Rai 2 va in onda il film Power Rangers, uscito al cinema nel 2017 e diretto da Dean Israelite.

La pellicola è largamente ispirata ai personaggi creati da Haim Saban, Shuki Levy e la Toei Company e protagonisti di un’amatissima serie tv. Non è la prima volta che dei Power Rangers viene realizzato un adattamento cinematografico: era già successo con i film “Power Rangers” e “Turbo Power Rangers”, rispettivamente del 1995 e del 1997.

Il film di stasera su Rai 2, invece, è stato realizzato in tempi molto più recenti e con tecnologie decisamente più all’avanguardia. La pellicola, inoltre, ha il pregio di avere tra i protagonisti dei supereroi autistici o appartenenti alla comunità Lgbtq.

Ma qual è la trama del film Power Rangers? Chi sono gli attori che compongono il cast? Dove vederlo in tv e in streaming? Di seguito, tutte le informazioni.

Power Rangers, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama del film. Jason, Kimberly, Billy, Trini e Zack sono cinque ragazzi che vivono le loro vite nella cittadina immaginaria di Angel Grove, senza conoscersi.

Jason è un giocatore di football, amatissimo fino a quando non commette un errore importantissimo. Kimberly è la reginetta della città, con una popolarità che sta però crollando. Billy è un ragazzo molto dolce, che fa fatica a interagire con gli altri e farsi veri amici. Trini è molto solitaria e indipendente, mentre Zack è spavaldo e fa di tutto per apparire un duro, anche se vorrebbe mostrare a tutti la sua vera natura.

I cinque ragazzi vengono tutti attirati da una misteriosa cava e da alcune pietre contenute all’interno dell’antro. Così, nella stessa notte, si ritrovano all’interno della cava, nello stesso punto. È in quel momento, in seguito a un’esplosione, che ricevono dei poteri inimmaginabili.

Sono loro i nuovi Power Rangers, scelti dal Destino per rappresentare la nuova generazione di supereroi colorati. A loro spetta il compito di difendere la Terra dagli alieni malvagi, guidati dalla strega intergalattica Rita Repulsa, in cerca di vendetta dopo essere stata già sconfitta una volta dai supereroi.

Riusciranno i ragazzi a fidarsi l’uno dell’altro e a difendere il pianeta da questa nuova, temibile minaccia?

Power Rangers, il cast completo

Nessuno dei protagonisti della serie tv degli anni Novanta è tornato a ricoprire il ruolo dei Power Rangers nel film del 2017. In questa pellicola, infatti, i protagonisti sono attori come Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston ed Elizabeth Banks.

Tuttavia, in una delle ultime scene del film, sono presenti (nella veste degli abitanti della città salvata dai supereroi) gli attori Jason David Frank ed Amy Jo Johnson, rispettivamente Tommy Oliver / Green Ranger e Kimberly Ann Hart / Pink Ranger nella serie televisiva del 1994 “Mighty Morphin Power Rangers”.

Di seguito, il cast completo del film Power Rangers (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato):

Dacre Montgomery – Jason Scott / Red Ranger

Naomi Scott – Kimberly Hart / Pink Ranger

RJ Cyler – Billy Cranston / Blue Ranger

Becky G – Trini Kwan / Yellow Ranger

Ludi Lin – Zack Taylor / Black Ranger

Bryan Cranston – Zordon / Primo Red Ranger

Elizabeth Banks – Rita Repulsa / Green Ranger

David Denman – Sam Scott

Sarah Grey – Amanda

Anjali Jay – Maddy Hart

Patrick Sabongui – Mr. Kwan

Power Rangers, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film di stasera su Rai 2:

Power Rangers, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere in tv Power Rangers? Il film di fantascienza e avventura va in onda stasera, giovedì 12 settembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Il film Power Rangers sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

