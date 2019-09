Piero Angela e Darth Vader insieme al convegno: il video diventa virale e fa impazzire i fan

Piero Angela e Darth Vader al congresso, insieme

È successo davvero e i sogno di tanti nerd italiani si sono avverati: l’immenso Piero Angela si è presentato al Cicap Festaival di Padova in compagnia di Darth Vader di Star Wars. Il divulgatore scientifico più amato della tv italiana è entrato nella sala gremita di gente scortato da Darth Vader e Stormtrooper.

Naturalmente l’ingresso in sala del padre di Superquark e dei soldati imperiali in tuta bianca è avvenuto sulle note del celebre tema musicale di Darth Vader The Imperial March.

L’entrata trionfale di Piero Angela e dei suoi “compagni” è stata immortalata in un video che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web e ha fatto impazzire i (molti) fan del padre di Superquark.

A impazzire sono stati anche i numerosissimi fan della saga di Star Wars che non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto il Piero più famoso della tv italiana in compagnia dei celebri protagonisti della creatura di George Lucas.

Piero Angela è stato ospite, sabato 14 settembre, del Cicap Fest di Padova. Qui ha intrattenuto i tanti che lo attendevano con un convegno dal titolo “La conquista della Luna e il futuro nello spazio”.

A 90 anni, Piero Angela sorprende ancora i suoi fan e, in compagnia dei soldati imperiali di Star Wars, non è stato difficile immaginare il “vecchio” Piero come il saggio Yoda.

