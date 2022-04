Perché Terence Hill lascia Don Matteo: il motivo dell’addio alla fiction

Perché Terence Hill lascia Don Matteo? L’attore aveva annunciato il suo addio alla fiction popolare di Rai ancor prima della messa in onda della nuova stagione, che arriva giovedì 31 marzo 2022 in prima serata sul canale principale di Viale Mazzini. Ma qual è il motivo che ha spinto il celebre attore a mettere da parte le avventure del sacerdote in bicicletta?

Cosa succede a Don Matteo

Don Matteo torna sui piccoli schermi di Rai 1, ma la tredicesima stagione porterà importanti novità ai fini della trama che non includono a lungo termine Terence Hill. L’attore ha deciso da tempo di lasciare la fiction nelle sapienti mani di una new entry, quale Raoul Bova, che interpreterà un nuovo sacerdote in città. Questo cosa significa per Don Matteo? Vuol dire che gli capiterà qualcosa di brutto? Andiamo per gradi. Terence Hill ha lasciato Don Matteo per dedicare più tempo alla sua famiglia.

L’attore ha spiegato: “Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. Però, giustamente, la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. E io gli ho detto: ‘Beh anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia’. Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro che puoi fare. E così è andata”. Al suo posto arriva Don Massimo, il personaggio di Raoul Bova, e l’interprete di Don Matteo si dice contento della new entry. “Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta”, ha dichiarato.

Ma cosa succede a Don Matteo? È morto? La rivelazione arriva da Nino Frassica, il quale spiega che il personaggio di Terence Hill scompare nel nulla. “Don Matteo resta sempre con noi. Mica è morto, è scomparso. Non si sa cosa succederà”. Intanto Terence Hill sembra essere soddisfatto della decisione presa. Così facendo potrà trascorrere più tempo con la sua famiglia. “Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così”, ha aggiunto l’attore.