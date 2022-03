Pechino Express 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Pechino Express 2022, la nuova edizione in arrivo su Sky Uno? Il reality show, guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca, lascia Rai 2 e arriva in prima serata sulla pay-tv di Sky. Ma quante sono le puntate della nuova edizione ve lo diciamo subito. Pechino Express 2022 – La rotta dei sultani, prevede la messa in onda di dieci puntate, una per settimana, a partire da giovedì 10 marzo 2022. Ciò significa che, avendo cadenza settimanale, il programma andrà in onda in prima serata su Sky Uno tutti i giovedì, alle ore 21:15, per dieci settimane. La finale, salvo imprevisti, dovrebbe quindi essere trasmessa a maggio 2022. Anche quest’anno il cast è composto da dieci coppie. Con zaino in spalla, i concorrenti dovranno percorrere 7.000 km visitando il Medio Oriente con pochissime risorse a disposizione, ma tanta inventiva e spirito di sopravvivenza. Di seguito la programmazione completa di Pechino Express 2022 (che potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 10 marzo 2022, ore 21:15

Seconda puntata: giovedì 17 marzo 2022, ore 21:15

Terza puntata: giovedì 24 marzo 2022, ore 21:15

Quarta puntata: giovedì 31 marzo 2022, ore 21:15

Quinta puntata: giovedì 7 aprile 2022, ore 21:15

Sesta puntata: giovedì 14 aprile 2022, ore 21:15

Settima puntata: giovedì 21 aprile 2022, ore 21:15

Ottava puntata: giovedì 28 aprile 2022, ore 21:15

Nona puntata: giovedì 5 maggio 2022, ore 21:15

Decima puntata: giovedì 12 maggio 2022, ore 21:15

Durata

Ma quando dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2022? Stando alle precedenti edizioni, andate in onda su Rai 2 e non su Sky Uno, ogni episodio del reality show è durato circa 150 minuti. Ogni puntata viene trasmessa sulla pay-tv di Sky a partire dalle ore 21:15 per cui dovrebbe durare circa due ore e mezza.

Streaming e TV

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Pechino Express 2022, ma dove vederle in diretta TV e live streaming? Il reality show, come già detto, quest’anno non sarà più trasmesso in chiaro su Rai 2, ma approda in prima serata su Sky Uno. Per accedere al catalogo di Sky, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla pay-tv. Soltanto in questo modo sarà possibile gustare i contenuti originali di Sky. Pechino Express va in onda ogni giovedì sera sul canale 108 del decoder di Sky, oppure al canale 455 del digitale terrestre. Chi invece non riesce per tempo a seguire la diretta TV perché non ha a disposizione una televisione oppure è in possesso di una smart TV e non del decoder di Sky, può rifarsi a NOW. La piattaforma consente di seguire in diretta streaming la messa in onda dei programmi, come in questo caso Pechino Express. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.