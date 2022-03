A che ora inizia Pechino Express 2022: l’orario della messa in onda su Sky Uno

A che ora (orario) inizia Pechino Express 2022, il reality show condotto da Costantino della Gherardesca in arrivo su Sky Uno? Il programma televisivo lascia il canale in chiaro di Rai 2 per entrare a far parte del catalogo Sky. La messa in onda parte giovedì 10 marzo 2022, un appuntamento che la pay-tv propone per dieci puntate, una per ogni settimana. La prima, come già detto, arriva su Sky Uno giovedì 10 marzo 2022, a partire dalle ore 21:15. Di seguito ecco la programmazione completa di Pechino Express 2022 (che potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 10 marzo 2022, ore 21:15

Seconda puntata: giovedì 17 marzo 2022, ore 21:15

Terza puntata: giovedì 24 marzo 2022, ore 21:15

Quarta puntata: giovedì 31 marzo 2022, ore 21:15

Quinta puntata: giovedì 7 aprile 2022, ore 21:15

Sesta puntata: giovedì 14 aprile 2022, ore 21:15

Settima puntata: giovedì 21 aprile 2022, ore 21:15

Ottava puntata: giovedì 28 aprile 2022, ore 21:15

Nona puntata: giovedì 5 maggio 2022, ore 21:15

Decima puntata: giovedì 12 maggio 2022, ore 21:15

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2022? Ogni episodio che va in onda su Sky Uno dovrebbe durare all’incirca 150 minuti, almeno stando alle edizioni precedenti. La messa in onda partirà dalle 21,15 per poi terminare probabilmente intorno alle 23,30 circa. Ma dove vedere Pechino Express 2022? Il programma televisivo arriva su Sky Uno e, per accedere ai contenuti della pay-tv, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Soltanto così sarà possibile seguire tutti gli episodi, anche in live streaming attraverso la piattaforma di Sky Go, gratuita per tutti gli abbonati Sky, e la piattaforma di NOW. Qui sarà possibile anche recuperare tutti gli episodi andati precedentemente in onda grazie alla funzione on demand. Tutto ciò che vi servirà sarà un pc, uno smartphone o un tablet, così come una TV smart.