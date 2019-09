Pago e Serena Enardu: chi è la coppia di Temptation Island Vip 2019

Tra le coppie più interessanti di Temptation Island Vip 2019 c’è sicuramente quella formata da Pago e Serena Enardu. I due fanno parte del cast della seconda edizione del celebre reality di Canale 5 condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi. Ma chi sono Pago e Serena? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pago e Serena Temptation Island Vip: chi sono i concorrenti del reality di Canale 5

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, è un popolare cantante e cantautore italiano di 48 anni. Ha già avuto esperienze televisive partecipando al reality di Rai 2 Music Farm. Pago ha già avuto un’altra importante relazione con Miriana Trevisan, dalla quale ha avuto un bambino.

Serena Enardu, 43 anni, è un’influencer ed è stata un’importante tronista di Uomini e Donne. Serena e Pago convivono da ben 7 anni. Eppure non tutto va a gonfie vele per la coppia, che per questo ha deciso si partecipare a Temptation Island Vip 2019.

Se il cantautore, infatti, si dice follemente innamorato e sicuro dei suoi sentimenti, Serena vuole capire se i suoi sentimenti sono ancora forti e autentici.

Pago e Serena Enardu: chi è il cantautore

Classe 1971, Pago è nato il 30 agosto a Cagliari (Sardegna). Il suo più grande successo è del 2006, con il brano Parlo di te, che divenne uno dei tormentoni di quell’estate. Sempre in quell’anno ha partecipato, vincendolo, al reality Music Farm, condotto da Simona Ventura.

La carriera di Pago inizia con la band New Rose e come artista di strada. Decide poi di lasciare la Sardegna per cercare fortuna fuori, tra Napoli e Milano. Ottiene i primi riconoscimenti musicali quando entra nella cover-band Super Up.

Con il singolo Parlo di te, colonna di un noto spot, ottiene grande successo di pubblico. Dopo aver pubblicato un altro singolo intitolato Non cambi mai, Pago partecipa e vince al reality show Music Farm condotto da Simona Ventura.

Il secondo album, Aria di settembre, arriva nel 2009. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Pago, concorrente di Temptation Island Vip 2019, è l’ex marito della showgirl Miriana Trevisan. I due si sono sposati nel 2003 ma hanno divorziato tre anni dopo.

Pago e Miriana ci hanno riprovato qualche anno dopo, e dalla loro storia è nato un bambino, di nome Nicola.

Pago e Serena Temptation Island Vip: chi è l’ex tronista di Uomini e Donne

Classe 1976, Serena Enardu è nata il 19 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Serena ha anche una sorella gemella, Elga, che come lei ha partecipato a Uomini e Donne.

Diplomata in ragioneria, ha iniziato a lavorare dapprima come dipendente e poi come titolare di un negozio di telefonia. La sua passione per il mondo dello spettacolo ha portato Serena a prendere parte ad alcuni spot pubblicitari con la sorella gemella per poi presentare anche alcuni programmi televisivi locali.

Nel 2011, Serena e la gemella Elga hanno affiancato Cristian Cocco come inviate di Striscia La Notizia e hanno partecipato, in qualità di comparse, al film Zoolander 2.

La concorrente di Temptation Island Vip 2019 è nota a tutti per aver preso parte al dating show di Uomini e Donne. La tronista ha avuto per qualche anno una relazione con Giovanni Conversano. Eppure inizialmente le cose non erano andate per il meglio: Serena infatti, seduta sul trono, aveva deciso di abbandonare il programma senza portare a casa il principe azzurro.

La loro storia è naufragata in seguito ai costanti tradimenti di Giovanni, come ha confessato la stessa Serena in diverse interviste. Ma, prima ancora di partecipare a Uomini e Donne, Serena ha avuto una storia d’amore dalla quale è nato suo figlio Tommaso.

Serena Enardu, da brava influencer, cura molto i social: il suo account Instagram, ad esempio, brulica di follower: circa 260 mila fan.