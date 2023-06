Padre Pio: trama, cast, quante puntate e streaming della miniserie su Canale 5

Stasera, martedì 13 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Padre Pio, miniserie televisiva italiana del 2000, diretta da Carlo Carlei e prodotta da Angelo Rizzoli per Videotrade Audiovisivi. La fiction ripercorre la vita del frate di Pietrelcina, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate, attraverso un lungo flashback, qui offertoci tramite un lungo interrogatorio da parte di un sacerdote. Tra gli interpreti principali Sergio Castellitto, Jurgen Prochnow, Flavio Insinna e Lorenza Indovina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La miniserie parte dalla notte del 22 settembre 1968, poco dopo mezzanotte, quando un visitatore apostolico tedesco arriva in Puglia, a San Giovanni Rotondo, da padre Pio, un tempo Francesco Forgione di Pietrelcina, per vederlo e parlargli, anche in occasione del cinquantenario delle sue stimmate. Inizialmente questo permesso gli verrà negato, a causa delle cattive condizioni di salute del frate ultraottantenne, ma vista l’insistenza di quest’ultimo, il visitatore riuscirà ad avere un colloquio con lui. Il frate, notando la grande curiosità dell'”ospite”, decide di raccontargli la sua storia; la sua mente corre verso i ricordi della sua infanzia a otto anni, nel 1895, quando ebbe le sue prime visioni mistiche nelle colline del Sannio, fuori Pietrelcina. Gli sembrava che Dio gli chiedesse qualcosa, pur continuando a non sapere cosa.

Padre Pio: il cast

Abbiamo visto la trama di Padre Pio, ma qual è il cast completo della miniserie in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Padre Pio

Jürgen Prochnow: visitatore apostolico

Lorenza Indovina: Cleonice

Raffaele Castria: Padre Agostino da San Marco in Lamis

Flavio Insinna: Padre Paolino

Pierfrancesco Favino: Emanuele Brunatto

Severino Saltarelli: Prete Satana

Andrea Buscemi: Superiore

Anita Zagaria: madre di Padre Pio

Bruno Cariello: padre di Padre Pio

Franco Trevisi: vescovo di Manfredonia

Fabio Bussotti: Fra Camillo

Roberto Chevalier: Padre Agostino Gemelli

Gianni Bonagura: Padre Benedetto da San Marco in Lamis

Loris Pazienza: Padre Pio bambino

Elio Germano: Padre Pio ragazzo

Tosca D’Aquino: Lea Padovani

Lucia Tartaglia:

Rosa Pianeta: Carmela Morcaldi

Claudia Muzii: Filomena

Camillo Milli: Monsignor Pannullo

Adolfo Lastretti: Padre Raffaele

Pietro Biondi: Alto Prelato

Sergio Albelli: il Viandante

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Padre Pio, in onda in replica su Canale 5? Nel 2000 la miniserie andò in onda in due puntate: il 18 e 19 aprile. Stasera, 13 giugno 2023, invece Mediaset manderà in onda tutto in un’unica serata: dalle ore 21,35 alle ore 00,50.

Streaming e tv

Dove vedere Padre Pio in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda stasera – martedì 13 giugno 2023 – alle ore 21,35 su Canale 5. Sarà possibile seguirla in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.