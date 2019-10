Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi e per questo ogni giorni milioni di italiani cercano il suo oroscopo di domani. Un modo come un altro, tra scaramanzia e speranza, di anticipare cosa succederà il giorno dopo e cercare di partire con l’atteggiamento giusto in vista delle nuove sfide. Per questo le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra giornata di domani partirà nel migliore dei modi, ma a metà mattinata ci sarà qualcosa che vi farà perdere totalmente l’entusiasmo. Cercate di concentrare tutto ciò di importante al mattino, mentre nel pomeriggio preparatevi a qualche contrattempo di troppo. Il consiglio delle stelle è, soprattutto al lavoro, di non cadere nelle provocazioni di chi prova solo invidia nei vostri confronti.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, anche per voi è in arrivo un venerdì tutto sommato positivo. Per alcuni di voi questo giorno coinciderà con il momento in cui vi unirete nuovamente alla persona amata. Per altri, invece, ci saranno delle novità in alcuni rapporti personali, con alcuni amici che si perderanno e altri che torneranno indietro. Siate pronti a ogni evenienza, ma non trascurate il sano relax.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani prevede per voi una giornata di grandi emozioni. Sul lavoro, le stelle vi aiuteranno a raggiungere dei traguardi che solo qualche mese fa sembravano impossibili. In famiglia, invece, riceverete una lieta notizia che farà tornare il sorriso a voi e a chi vi sta intorno. Siate sereni e positivi, rilassatevi il più possibile.

CAPRICORNO

Domani, venerdì 4 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno si prospetta un giorno di grandi opportunità lavorative. Dovrete fare una scelta importante e che implica rischi e conseguenze, ma le stelle saranno al vostro fianco e vi daranno una grossa mano. Abbiate il coraggio di osare: chi vi vuol bene, vi seguirà in modo spassionato. Qualche preoccupazione invece in amore: tenete duro e cercate sempre il dialogo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovrete affrontare alcuni contrattempi. Grazie alla buona influenza di Saturno sul vostro segno, però, riuscirete a risolvere tutto in fretta e a godervi un venerdì di riposo. Approfittatene per dedicare un po’ più di tempo all’amore: il vostro partner, ultimamente, si è sentito trascurato. Avrete tempo e modo di fargli cambiare idea.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede leggermente stanchi, soprattutto a livello fisico. In questa settimana, del resto, avete dovuto affrontare diversi problemi. Molti di voi hanno anche qualche questione legale in sospeso: le ansie non mancano, dovete cercare di consultare le persone giuste per avere una soluzione definitiva a tutti i vostri problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: per voi mille emozioni tra amore, famiglia e lavoro. La morale è che le grandi soddisfazioni arrivano per chi sa attendere il proprio momento con impegno, abnegazione e positività. E voi ci siete riusciti benissimo.

