Noi: quante puntate, durata e quando finisce la fiction su Rai 1

Quante puntate sono previste per Noi, la fiction con protagonista Lino Guanciale in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (in tutto 12 episodi). La prima sarà trasmessa domenica 6 marzo 2022; la sesta e ultima domenica 10 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 6 marzo 2022

Seconda puntata: domenica 13 marzo 2022

Terza puntata: domenica 20 marzo 2022

Quarta puntata: domenica 27 marzo 2022

Quinta puntata: domenica 3 aprile 2022

Sesta puntata: domenica 10 aprile 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Noi? Ogni episodio avrà una durata di 50 minuti. L’interà puntata quindi durerà 100 minuti a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie. La messa in onda su Rai 1 delle puntate sarà quindi dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di poco più di 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Noi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera (dal 6 marzo 2022) alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.