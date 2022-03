Noi: il cast (attori) completo della serie tv con Lino Guanciale

Qual è il cast completo di Noi, la serie tv in onda su Rai 1 remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman? La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina “Cate” Peirò

Livio Kone: Daniele

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Timothy Martin: Mimmo da anziano

Jason Derek Prempeh: Mimmo da adulto

Isabel Fatimba: Teresa

Sofia Benaud: Anna

Francesca Agostini: Sofia

Liliana Fiorelli: Chiara

Giordana Faggiano: Ludovica

Massimo Wertmüller: Dottor Castaldi

Italo Amerighi: Umberto

Cinzia Susino: Rosa

Francesco Mandolini: Claudio Peirò a 9 anni

Gianmaria Brambillasca: Claudio Peirò a 16 anni

Anna De Luca: Caterina Peirò a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz: Caterina Peirò a 16 anni

Girum Felicani: Daniele Peirò a 9 anni

Malich Cisse: Daniele Peirò a 16 anni

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Noi, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera (dal 6 marzo 2022) alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.o Guanciale