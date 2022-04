Nero a metà 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Nero a metà 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Claudio Amendola? In tutto su Rai 1 andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima verrà trasmessa lunedì 4 aprile 2022; l’ultima lunedì 9 maggio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 4 aprile 2022

Seconda puntata: lunedì 11 aprile 2022

Terza puntata: lunedì 18 aprile 2022

Quarta puntata: lunedì 25 aprile 2022

Quinta puntata: lunedì 2 maggio 2022

Sesta puntata: lunedì 9 maggio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Nero a metà 3? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. La serie riprende qualche mese dopo la conclusione della seconda stagione: Clara (Margherita Laterza), moglie di Carlo (Amendola) e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), è tornata a Roma dopo aver fatto perdere le sue tracce. La donna ha scontato la pena in carcere per quanto fatto, ma ora ha ottenuto i domiciliari ed Alba coglie l’occasione per ospitarla a casa sua e recuperare il tempo perduto.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Nero a metà 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda su Rai 1 il lunedì sera a partire dalle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.