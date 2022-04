Nero a metà 3: il cast (attori) della terza stagione

Qual è il cast completo della serie tv Nero a metà 3 con protagonista Claudio Amendola in onda su Rai 1 il lunedì sera? Come detto, il protagonista assoluto è Claudio Amendola. Al suo fianco Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. In questa stagione rivedremo tanti personaggi ma ne scopriremo anche di nuovi. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Spazio quindi ai nuovi personaggi che vedremo in Nero a metà 3:

Giorgia Salari è Giulia Trevi: lavora da tempo alla Narcotici, ma da un anno ne è la dirigente. 45 anni, separata, niente figli, niente gatti, niente cani, niente creature bisognose di attenzioni, compagni stabili compresi.

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin: il sovrintendente, 45 anni, ex campione di rugby delle Fiamme Oro ed esperto informatico, piomba a Roma da Brescia e viene assegnato a Carlo su richiesta del Questore.

Caterina Guzzanti è Elisa Cori: 40 anni, sensibile e sempre con la testa fra le nuvole, è una vera forza della natura: disordinata e un po’ svampita, come può una così essere a capo della Scientifica?

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei: 28 anni, in Polizia da quando ne aveva 18. Da agente semplice è passato ad agente scelto e lì si è fermato.

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo: 30 anni. È un agente semplice del commissariato Monti. Napoletano, simpatico e un po’ impiccione, è a lui che Marco Cantabella affida l’agenda di Carlo quando ottiene un permesso studio.

Luca Cesa è Federico Viessi: 30 anni, carino, gentile e fa l’educatore nel carcere di Rebibbia nella sezione femminile dove è stata reclusa Clara. Conosce Alba la mattina in cui si perdono le tracce di sua madre e così la aiuta a capire cosa le sia accaduto.

Sabrina Martina è Alice Levani: la figlia che Clara ha avuto dopo aver lasciato Carlo ed Alba, ora ospite di quest’ultima.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Nero a metà 3, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda su Rai 1 il lunedì sera a partire dalle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.