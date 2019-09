Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: chi è la coppia di Temptation Island Vip 2019

Tra i protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip troviamo sicuramente Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, una delle sei coppie del docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Ma chi sono Nathalie e Andrea? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nathalie e Andrea Temptation Island Vip: chi sono i concorrenti del docu-reality di Canale 5

Nathalie (o Nathaly) Caldonazzo è una showgirl di 50 anni, fidanzata da 3 anni con Andrea Ippoliti, imprenditore romano di 46 anni. La loro è una storia segnata da tanta passione, ma anche parecchia gelosia e discussioni.

I due partecipano a Temptation Island Vip 2019 per capire se ha senso continuare a vivere insieme o non investire ulteriormente in questa storia. Ecco chi sono Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, una delle coppie di questa seconda edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: chi è la showgirl

Romana, classe 1964, si tratta di un’attrice che ha avuto una grande popolarità specie negli anni Ottanta, quando ha avuto una relazione con il grande Massimo Troisi. Figlia di una ballerina e coreografa olandese, è entrata nel mondo dello spettacolo già da ragazzina, lavorando tra Roma e Milano come modella.

Ha partecipato ad alcuni programmi Rai come ballerina, come Stasera Lino e Fantastico 10. Il grande pubblico impara a conoscerla dalla fine degli anni Novanta, quanto entra a far parte della compagnia del Bagaglino, diventando la prima donna.

Nathalie Caldonazzo ha anche lavorato come attrice, recitando in film come Fratelli d’Italia, Paparazzi, Abbronzatissimi, Il mondo di mezzo. Negli ultimi anni si è dedicata soprattutto al teatro. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata la compagna di Massimo Troisi fino alla sua morte.

Ha una figlia, Mia, nata da una relazione con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano.

Nathalie e Andrea Temptation Island Vip: chi è l’imprenditore concorrente di Temptation Island Vip

Classe 1973, Andrea Ippoliti è un imprenditore e commerciante. In questi tre anni di relazione con Nathalie Caldonazzo ha sempre cercato di preservare la propria vita privata.

L’idea che possiamo farci di Andrea Ippoliti è che è un uomo abbastanza riservato. La sua fidanzata, Nathalie Caldonazzo, durante l’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi aveva dichiarato di sentire tantissimo la sua mancanza e ne aveva persino realizzato un dolcissimo ritratto.

