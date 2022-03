Chi sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: mamma e figlia a Pechino Express 2022

NATASHA STEFANENKO SASHA SABBIONI PECHINO EXPRESS 2022 – Dieci sono le puntate di Pechino Express 2022, così come sono dieci le coppie che animeranno questa nuova edizione, in arrivo da giovedì 10 marzo su Sky Uno. Tra i concorrenti c’è una coppia che gioca sui legami di sangue ed è quello indissolubile tra mamma e figlia. A far parte di questo importante duo sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Ma chi sono? Cosa sappiamo su di loro? Quanti anni hanno? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Vi spieghiamo subito chi sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia di questa edizione di Pechino Express. Partiamo dalla mamma, Natasha, classe 1969 nata in Russia e naturalizzata italiana. Attrice, modella e conduttrice, ha lavorato per grande e piccolo schermo. In TV, ad esempio, l’abbiamo vista in programmi come Festivalbar, Le Iene, Italia’s Next Top Model, e Miss Italia in qualità di giurata. Al cinema, invece, ha recitato in film come Ex – Amici com prima! e La mia banda suona il pop.

Sua figlia, Sasha Sabbioni, invece ha 21 anni ed è nata ad Ancona. Nella vita è una studentessa in Economics and Management. Pechino Express è il primo programma televisivo che la coinvolge in prima persona e, per questo grande debutto, non poteva che volere la mamma al suo fianco.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.