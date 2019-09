Il Commissario Montalbano, Tocco d’artista: trama, cast e streaming della puntata in replica domenica 15 settembre 2019 su Rai 1

Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con un nuovo ciclo di repliche. Gli italiani non sembrano essere stufi delle avventure del celebre commissario siciliano e domenica 15 settembre 2019 va in onda ancora una volta Tocco d’artista.

La puntata è stata trasmessa per la prima volta in prima televisiva il 16 maggio 2001. Sono passati tanti anni da allora e tante cose sono cambiate (Andrea Camilleri, ideatore del personaggio e della celebre saga letteraria, si è spento proprio nel 2019), eppure la passione per Salvo Montalbano non si spegne.

Di cosa parla Tocco d’artista? Qual è la trama? E cosa sappiamo del cast? Chi è interessato a seguirla in tv e streaming come deve fare?

Di seguito le anticipazioni dell’episodio di Montalbano intitolato Tocco d’artista.

Montalbano Tocco d’artista: le anticipazioni della puntata in onda questa sera

Notte movimentata per il Commissario Montalbano. Nella puntata Tocco d’artista vediamo Catarella comunicare al commissario che Alberto La Russa si è tolto la vita all’interno del laboratorio di casa sua. Contemporaneamente, quella stessa notte è stato ritrovato il cadavere dell’elettricista Ignazio Cucchiara: del caso si occupa Mimì Augello, il vice di Montalbano.

Partono le ricerche e Montalbano cerca di trarre qualche indizio dalle persone più vicine alla vittima. Anna Tropeano è l’amica che per prima ha ritrovato il cadavere. Parlando con la donna delle pulizie, il commissario scopre che La Russa era caduto da cavallo. Un contadino che abita lì vicino inoltre ha ammesso di aver visto un’automobile abbandonare la casa quella sera.

Montalbano Tocco d’artista, il cast di questa puntata in replica

Chi vediamo nel cast di questa puntata? Partiamo dall’immancabile protagonista, Luca Zingaretti, che interpreta il Commissario Salvo Montalbano.

Al suo fianco vediamo Cesare Bocci interpretare il braccio destro Mimì Augello. Peppino Mazzotta anche qui interpreta Fazio e Angelo Russo invece interpreta Catarella.

Nel cast di questa puntata vediamo: Ileana Rigano (Emma Morpurgo), Bianca Maria D’Amato (Anna Tropeano), Antonino Bellomo (Notaio Antuofermo), Pippo Montalbano (Giudice Lo Bianco), Luigi Maria Burruano (Giacomo Larussa), Giuseppe Santostefano (Avvocato Palillo) e Giovanni Speciale (Agente Boscarino).

L’episodio Tocco d’artista è stato scritto da Andrea Camilleri e Francesco Bruni, alla regia ha visto Alberto Sironi e il testo è tratto dall’omonimo racconto di Camilleri, all’interno della raccolta “Un mese con Montalbano”.

Montalbano Tocco d’artista, dove vedere in tv e streaming la puntata

Ma dove vedere Tocco d’artista? Gli appassionati di Montalbano non potranno perdersi questa replica che Rai 1 ripropone in prima serata, ore 21:25, domenica 15 settembre 2019.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini è facilmente trovabile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. La trasmissione avviene in chiaro e potete trovarla anche in versione HD al tasto 501.

Chi invece ha piacere di seguire la replica di Montalbano in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc può sintonizzarsi a RaiPlay, la piattaforma che consente previa registrazione di seguire la diretta dei programmi Rai in diretta.