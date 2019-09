Montalbano Il senso del tatto, la replica in onda lunedì 16 settembre 2019: la trama della puntata

Il Commissario Montalbano ha un altro caso tra le mani nella puntata intitolata Il senso del tatto. Mentre i nuovi episodi del celebre poliziotto siciliano arriveranno nel 2020, Rai 1 non si stanca di mandare in replica i vecchi successi del caro Salvo in azione.

Il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri si conferma una grande conquista anche nella gara degli ascolti, motivo per cui arriva un doppio appuntamento per le sue avventure. Dopo la puntata di domenica 15 settembre, ecco spuntare anche il lunedì con Montalbano.

Ma di cosa parla Il senso del tatto, in onda lunedì 16 settembre 2019? E di cosa parla?

Tutto quello che c’è da sapere su Il senso del tatto di Montalbano: trama, cast e streaming

Montalbano Il senso del tatto, la trama: di cosa parla la puntata in replica

Nella puntata Il senso del tatto, Montalbano deve indagare sulla morte di Enea Silvio Piccolomini, un uomo che ha perso la vista a causa di un incidente sul posto di lavoro e che sarebbe morto a causa della somministrazione di una dose eccessiva di sonnifero.

Il caso è delicato perché quello che vuole apparire come un incidente domestico potrebbe celare verità più disturbanti. Montalbano, per analizzare al meglio la faccenda, decide di raggiungere l’unico parente in vita di Enea, detto Nenè: la sorella gestisce una locanda sull’isola di Levanzo insieme al marito così Montalbano convince Livia a partire per una vacanza insieme.

Accompagnata dal grosso cane di Piccolomini, un terranova, la coppia dovrebbe godersi i giorni di riposo sull’isola, ma in realtà Montalbano coglie l’occasione per approfondire le ricerche sul caso di Enea.

Di fatto, scopre che Nenè visitava l’isola ogni fine settimana e che aveva stretto amicizia con un pescatore locale. Inoltre, l’enfe benefico per anziani e disabili che lo accudiva era soltanto una copertura per un trasporto clandestino di droga, nacsosta nel bastone da passeggio dell’anziano. Il cane, Orlando, era stato addestrato per aggredire i cani antidroga.

Il senso del tatto con Montalbano va in onda lunedì 16 settembre 2019 in replica alle ore 21.25 su Rai 1.