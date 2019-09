Montalbano, Il senso del tatto: trama, cast e streaming della puntata in replica il 16 settembre 2019 su Rai 1

Doppio appuntamento di seguito per il Commissario Montalbano. Dopo la puntata in replica ieri sera, domenica 15 settembre 2019, che ha completamente sbaragliato la concorrenza (affossando Barbara D’Urso e il suo Live alla prima puntata autunnale), Montalbano si prepara a fare bis con l’episodio intitolato Il senso del tatto.

Gli italiani amano Montalbano e lo dimostrano costantemente, anche quando la Rai decide di mandare in replica puntate di quasi vent’anni fa.

Vediamo qual è la trama della puntata Il senso del tatto, così come il cast e dove vederla in tv e in streaming.

Montalbano Il senso del tatto: le anticipazioni della puntata in onda questa sera

La puntata in replica il 16 settembre 2019 di Montalbano, andata in onda per la prima volta nel 2002, racconta di Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè, che viene ritrovato morto nella casa dove viveva con il suo cane Orlando.

L’uomo aveva perso la vista a causa di un incidente sul lavoro e la sua morte sembra essere stata causata da un incidente domestico. L’autopsia, però, rivela che Nenè è morto a causa di un forte sonnifero, lo stesso che forse prendeva tutte le sere prima di addormentarsi ma con la dose errata.

Nenè ha soltanto una sorella, Gnazia, sposata con Silvestro: i due gestiscono un albergo su un’isola di Levanza. Montalbano è convinto che Nenè non sia morto per sbaglio e che dietro la sua morte ci sia molto di più, così convince Livia ad andare a Levanza spacciandola per vacanza.

Il commissario così scopre che Nenè andava tutti i weekend sull’isola e aveva stretto amicizia con un pescatore locale di nome Totò Recca.

La trama della puntata Il senso del tatto di Montalbano

Montalbano, il cast de Il senso del tatto

Chi vediamo nel cast della puntata Il senso del tatto? Ovviamente l’immancabile Luca Zingaretti che interpreta da un ventennio il personaggio ideato da Andrea Camilleri.

Al suo fianco Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Vincenzo Albanese, Domenico Gennaro, Beppe Mascellino.

Nella puntata vediamo anche Carmelo Di Mazzarelli che interpreta il defunto Enea Silvio Piccolomini, Marco Cavallaro che interpreta Tortorella e Lucia Sardo nelle vesti della sorella del defunto, Ignazia Piccolomini.

Montalbano Il senso del tatto: dove vedere in tv e in streaming la puntata.

Ma dove vedere Il senso del tatto? Gli appassionati di Montalbano non potranno perdersi questa replica che Rai 1 ripropone in prima serata, ore 21:25, lunedì 16 settembre 2019.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini è facilmente trovabile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. La trasmissione avviene in chiaro e potete trovarla anche in versione HD al tasto 501.

Chi invece ha piacere di seguire la replica di Montalbano in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc può sintonizzarsi a RaiPlay, la piattaforma che consente previa registrazione di seguire la diretta dei programmi Rai in diretta.