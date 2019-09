Money monster trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

MONEY MONSTER TRAMA – Questa sera, giovedì 19 settembre 2019, Rai 3 propone in prima serata alle 21.20 Money Monster – L’altra faccia del denaro, film del 2016 per la regia di Jody Foster e con protagonisti George Clooney e Julia Roberts.

Il personaggio principale del film, il conduttore della trasmissione televisiva che dispensa consigli finanziari – Money Monster, per l’appunto – è ispirato ad un anchorman realmente esistente: si tratta di Jim Cramer, conduttore di Mad Money, programma in onda sulla CNBC.

Cast e streaming del film

Di cosa parla il film

Il film racconta la storia di Lee Gates (George Clooney), conduttore “da strapazzo” del programma televisivo Money Monster, dove, con fare decisamente sfrontato, fornisce suggerimenti su come muoversi in borsa e investire i propri risparmi. Un giorno Gates consiglia di puntare sui titoli della IBIS, i quali però finiscono per ragioni poco chiare nel precipitare vertiginosamente, colpendo i risparmiatori che avevano fatto degli investimenti. Quando, durante le riprese di una delle puntate di Money Monster, un ragazzo si spaccia per facchino delle consegne e punta a Gates una pistola, scoppierà il caos nello studio televisivo.

Il ragazzo, Kyle Budwell, costringerà il presentatore ad indossare una giacca carica di esplosivo: l’intenzione è quella di vendicarsi dopo che, avendo investito 60 mila dollari sui titoli della IBIS seguendo i consigli dell’anchorman, Kyle è rimasto senza soldi. Proprio attraverso questo gesto estremo e “spettacolare” il ragazzo è intenzionato a scoprire la verità e ottenere giustizia.

Prima perché con una pistola puntata addosso e poi perché veramente convinto, Lee deciderà di aiutare Kyle. Con l’aiuto della regista del programma, Patty (Julia Roberts), rimanendo sempre in diretta e circondato da una folla, sia fisica che virtuale, di “follower”, verrà alla luce l’intrigo che ha causato il crollo in borsa dei titoli dell’azienda IBIS.

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di giovedì 19 settembre 2019: Un passo dal cielo, Eurogames, Bastardi senza gloria, X Factor Bastardi senza gloria trama: di cosa parla il film di Tarantino oggi su Italia 1 Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Money Monster trama, ecco il trailer